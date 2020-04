Coronavirus in India: महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र अव्हाड़ ने उन तमाम खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्हें कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई थी। बुधवार (15 अप्रैल, 2020) को उन्होंने ट्वीट कर बताया, ‘मैं फिट और फाइन हूं। काम कर रहा हूं।’ उन्होंने ट्वीट में आगे कहा, ‘मगर कुछ न्यूज चैनल टीआरपी के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जानना दिलचस्प है कि उन्हें लगता है कि लोग ये भी देखते हैं।’ ट्वीट में न्यूज एजेंसी एएनआई और पीटीआई को टैग कर लिखा गया, ‘प्लीज रिपोर्ट को ठीक कीजिए।’ अव्हाड़ ने अपनी कोरोना रिपोर्ट का स्क्रीन शॉट भी शेयर किया है, जो कि निगेटिव है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र अव्हाड़ को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कुछ खबरों में बताया गया कि मंत्री के संपर्क में आने पर ठाणे के पूर्व सांसद आनंद परांजपे भी कोरोना संक्रमित हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि इसके अलावा अव्हाड़ के संपर्क में आने 16 अन्य लोगों को भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें पांच बॉडीगार्ड, बावर्ची और अन्य स्टाफ शामिल है।

I m fit and fine

Working on streets

But some channels using me for #TRP

Interesting to know that they think people watch this also @ANI @PTI_News

Plz c the report

Undoubtebly i was over exposed for over a month

God is kind who are kind to others pic.twitter.com/UkOAxXTRKk

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) April 15, 2020