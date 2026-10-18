Indian Railways Train to Vaishno Devi: श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ी और राहत भरी सौगात दी है। अब गुजरात और जम्मू क्षेत्र के कटरा शहर के बीच सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत कर दी गई है, जिससे पश्चिम भारत से आने वाले भक्तों का सफर काफी सुगम हो जाएगा।

जम्मू में रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार, त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित पवित्र वैष्णो देवी गुफा मंदिर के मुख्य आधार शिविर यानी कटरा तक पहुंचने के लिए अब श्रद्धालुओं को जम्मू तवी स्टेशन पर ट्रेन बदलने के झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। अब तक गुजरात से चलने वाली साबरमती बीजी-जम्मू तवी एक्सप्रेस अपनी यात्रा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर ही समाप्त कर देती थी।

ट्रेन का शेड्यूल और रूट

भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई यह नई दैनिक रेल सेवा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ट्रेन संख्या 19223 प्रत्येक रविवार को सुबह 10:27 बजे गुजरात के साबरमती से रवाना होगी और अगले दिन सोमवार शाम 6:55 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी।

वहीं कटरा की तरफ से यह दैनिक सेवा 20 अक्टूबर मंगलवार से शुरू होगी, जिसमें ट्रेन संख्या 19224 सुबह 4:50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 2:05 बजे साबरमती पहुँचेगी। यह ट्रेन अपनी पूरी यात्रा लगभग 33 घंटों में पूरी करेगी, जिससे यात्रियों को एक ही ट्रेन में बैठकर आरामदायक और निर्बाध सफर का सीधा फायदा मिलेगा।

किन राज्यों के लोगों को होगा फायदा?

हर साल देश भर से लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुँचते हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के श्रद्धालुओं की होती है।

इस सीधी रेल सेवा के शुरू होने से इन सभी राज्यों के लाखों यात्रियों को बिना किसी पड़ाव के सीधे कटरा जंक्शन तक पहुँचने की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। पहले जम्मू में गाड़ी बदलने के कारण बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा कर रहे परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जो अब इस सीधी सेवा से समाप्त हो जाएगी।

इन स्टेशनों पर ठहराव से स्थानीय नागरिकों और व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार

साबरमती और कटरा के बीच चलने वाली यह ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान सांबा, बाड़ी ब्राह्मणा और उधमपुर के शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। इन अतिरिक्त ठहरावों से स्थानीय नागरिकों, छात्रों, व्यापारियों और सीमा पर तैनात सैन्य कर्मियों को लंबी दूरी की यात्रा में काफी सहूलियत होगी। विशेष रूप से बाड़ी ब्राह्मणा के औद्योगिक शहर से जुड़े लोगों और कामगारों के लिए यह सेवा व्यापारिक दृष्टि से बेहद फायदेमंद साबित होगी।

इसके अलावा यह दैनिक ट्रेन साबरमती, बठिंडा, फिरोजपुर, जालंधर और पठानकोट जैसे प्रमुख औद्योगिक व व्यापारिक केंद्रों को आपस में जोड़ेगी। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तर और पश्चिम भारत के राज्यों के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

भारतीय रेलवे त्योहारों के सीजन से पहले टिकटों की जांच को लेकर सख्त होने जा रहा है। सेंट्रल रेलवे की ओर से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान टिकट की वैधता के साथ-साथ यात्रियों के पहचान पत्र और पात्रता से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। पढ़िए पूरी खबर…