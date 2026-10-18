मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के पास धान से भरे ट्रक ने कई श्रद्धालुओं को कुचल दिया। इस हादसे में 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जो ड्यूटी पर तैनात थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार देर रात मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के पास एकत्र हुए श्रद्धालुओं पर एक अनियंत्रित ट्रक के चढ़ जाने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना लगभग रात 1:30 बजे हुई जब छिनोर की ओर से आ रहा धान से लदा एक ट्रक एक खड़ी ढलान पर अनियंत्रित हो गया, जहां भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है।

ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) धर्मवीर सिंह ने कहा, “यह एक दुखद घटना है, जिसमें बड़ी संख्या में तीर्थयात्री शीतला माता मंदिर जा रहे थे। छिनोर की तरफ से आने वाली सड़क पर तेज ढलान है, जहां भारी यातायात प्रतिबंधित है। रात करीब 1:30 बजे धान से लदे एक ट्रक को वहां रोक दिया गया।”

सिंह ने बताया कि गाड़ी पुलिस बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसी, अचानक बेकाबू हो गई और मंदिर की बाहरी दीवार और गेट से जा टकराई। सड़क पर मौजूद श्रद्धालु गाड़ी के नीचे दब गए, जिससे यह हादसा हुआ। मौके पर तैनात दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है।

एसएसपी ने बताया कि घटना के बाद 39 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 13 की मौत हो गई। कम से कम पांच से छह मरीज गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई हैं। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही राहत कार्य के लिए एम्बुलेंस और अन्य वाहन भेजे गए। उन्होंने बताया कि 29 लोग विभिन्न चोटों से ग्रसित हैं।

उन्होंने बताया कि शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे सूचना मिली कि छिनोर की ओर मंदिर की तरफ आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर बाईं ओर लगातार मुड़ता चला गया। तुरंत ही दुर्घटना की सूचना मिलने लगी और एम्बुलेंस व अन्य वाहन मौके पर भेजे गए। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई है और 5 से 6 मरीज गंभीर रूप से घायल हैं। करीब 29 लोग विभिन्न चोटों से ग्रसित हैं।

चौहान ने बताया कि अधिकारियों ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि नवरात्रि के दौरान सड़क पर लगाए गए बैरिकेड्स और पुलिस चेकपॉइंट को पार करके ट्रक कैसे निकल गया।

उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान उस सड़क पर एक पुलिस चौकी और एक अवरोधक तैनात थे, इसलिए वाहन अंदर कैसे घुस पाया, यह जांच का विषय है। हमने ट्रक की यांत्रिक जांच करने और यह पता लगाने के लिए आरटीओ की एक टीम भी भेजी है कि क्या समस्या हुई और वह बाईं ओर कैसे मुड़ गया। उन्होंने आगे कहा कि इलाज करा रहे घायलों के लिए, टीम लगातार सीटी स्कैन और एक्स-रे कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका इलाज सही ढंग से हो रहा है।

घटनास्थल के एक प्रत्यक्षदर्शी और घायल व्यक्ति के भाई ने बताया कि ट्रक ओवरलोडेड था। यह अचानक आया और अनियंत्रित हो गया, जिससे मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों को मौके पर ही मरते देखा। ट्रक ओवरलोडेड था। वह अचानक आया और कुछ दुकानों और लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। मेरे भाई को भी चोटें आईं। घटनास्थल पर अभी भी अफरा-तफरी का माहौल है।

कोलकाता पंडाल हादसे में 18 लोगों की मौत, बारिश और अफवाह से बिगड़े हालात

कोलकाता के एक प्रमुख दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार कोो भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 25 लोग घायल हो गए। आपातकालीन स्थिति में पहुंचे बचाव दल और अधिकारियों ने बताया कि चोरबागान पूजा पंडाल में हुई एक घोषणा के कारण भगदड़ मच गई। पढ़ें पूरी खबर।