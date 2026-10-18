लखनऊ में दशहरे से पहले लगाए गए होर्डिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। होर्डिंग में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अमेरिका के उद्यमी एलन मस्क समेत कई लोगों को रावण के दस सिरों के रूप में दिखाया गया है। ये होर्डिंग ‘सनातन रक्षा संगठन’ की ओर से लगाए गए हैं। होर्डिंग पर ‘रावण, सनातन भारत के शत्रु’ शीर्षक लिखा है।

पोस्टर को लेकर खास बात यह है कि इसमें केवल भारत के नेताओं को ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित शख्सियतों को भी शामिल किया गया है। एलन मस्क, जॉर्ज सोरोस, इल्हान उमर और मोहम्मद यूनुस जैसे नामों को भी भारत के नेताओं के साथ रावण के सिर के रूप में दिखाया गया है।

हजरतगंज और गोमती नगर में लगाए होर्डिंग

ये होर्डिंग लखनऊ के प्रमुख इलाकों, खासकर हजरतगंज और गोमती नगर में लगाए गए हैं। इन होर्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण, बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस, माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, सपा नेता आजम खान, अमेरिकी सांसद इल्हान उमर तथा अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस की तस्वीरें भी शामिल हैं।

अतीक अहमद की अप्रैल 2023 में प्रयागराज में पुलिस हिरासत के दौरान हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं, मुख्तार अंसारी की मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश की जेल में मौत हो गई थी।

सपा कार्यकर्ताओं ने हटाए होर्डिंग

इन होर्डिंग का सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और इन्हें हटा दिया। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और एक-दूसरे पर निशाना साधने की घटनाएं इन दिनों चर्चा में हैं। ऐसे राजनीतिक माहौल में धार्मिक प्रतीकों के साथ राजनीतिक संदेश जोड़ने वाले ऐसे होर्डिंग के बाद बयानबाजी और तेज हो सकती है।

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उत्तर प्रदेश का अमेठी क्षेत्र गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। अमेठी चर्चा में फिर आ गया जब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के तीन बागी विधायकों को पार्टी में शामिल करने के लिए वहां एक बड़ा शो किया। इन विधायकों में गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज से अभय सिंह और कालपी से विनोद चतुर्वेदी शामिल हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।