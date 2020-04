देशभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) तेजी से पैर पसारता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4811 हो गई है, जिनमें 124 लोग मौत की चपेट में आ चुके हैं। ये आंकड़ा 7 अप्रैल का है। देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की बात करें तो केस बढ़कर 14 लाख से अधिक हो चुके हैं और 82000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोग मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल के अलावा और भी कई चीजों को फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट में सैनिटाइज और मास्क की कमी हो गई है। ऐसे में यूएस के एक सर्जन ने ट्वीट कर बताया कि आप घर पर फेस मास्क बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप कुछ आसान तरीकों की मदद से घर पर फेस मास्क बना सकते हैं।

स्कार्फ, बैंडेन या फिर टी-शर्ट की मदद से आप आसानी से फेस मास्क बनाया जा सकता है। सबसे पहले टी-शर्ट को छोटे टुकड़े में काट लें। अब दोनों साइड से 2 बार फोल्ड करें। इसके बाद कपड़े के दोनों कार्नर पर रबर बैंड लगाएं। अब दोनों साइड को अंदर की तरह फोल्ड कर दें। आपका फेस मास्क बनकर तैयार है। वीडियो देखें-

STAY SAFE: U.S. Surgeon General shows easy way to make homemade face mask. https://t.co/Pcoz4BjnfO pic.twitter.com/m0lhFuUuGD

— ABC News (@ABC) April 7, 2020