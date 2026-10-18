शहर में अहमदाबाद-धोलका रोड पर एक फ्लाईओवर के नीचे, एक परिवार अपनी बेटी के बारे में किसी खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उनकी बेटी कई दिनों से लापता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह एक खुले नाले में गिर गई थी। जब भी फायर ब्रिगेड और सफाई विभाग के कर्मचारी 10 साल की मनीषा सलात को खोजने के लिए नाले के अंदर जाते हैं, तो माता-पिता को बस यही उम्मीद बंधती है कि शायद अब कोई सुराग मिल जाए।

हालांकि, बचाव दल को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मनीषा, जो दृष्टिहीन बताई जा रही हैं, 10 अक्टूबर से लापता हैं। अहमदाबाद नगर निगम ने मौके पर एक दमकल ट्रक तैनात किया है। बचाव दल के कर्मचारी सुरक्षा उपकरण पहनकर सीवर के अंदर मनीषा को तलाश रहे हैं। वहीं, एक किलोमीटर दूर नगर निगम के कर्मचारियों की एक टीम केमिकल युक्त गाद से भरे एक गड्ढे की छानबीन कर रही है।

मेरी बेटी को जिंदा या मुर्दा वापस कर दो- पारुबेन

पिछले सात दिनों से पारुबेन सलात, उनके पति भालाभाई और उनके पांच और सात साल के दो बेटे पुल के नीचे डेरा डाले हुए हैं और बचाव दल के रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं। परिवार पुल से एक किलोमीटर दूर एक झोपड़ी में रहता है। दिहाड़ी मजदूर पारुबेन रोते हुए कहती हैं, “मेरी बेटी को जिंदा या मुर्दा वापस कर दो।” उनका परिवार एक काम से लौटकर ऑटो रिक्शा से उतरा ही था कि मनीषा अपनी मां के किराया चुकाने में व्यस्त होने के बावजूद वहां से जाने लगी। पारु को याद है कि उनकी बेटी 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरते हुए चीख रही थी, “मां, मैं गिर रही हूं।”

भले ही सिर्फ हड्डियां ही क्यों न हों- पारुबेन

वह बार-बार कहती हैं, “भले ही सिर्फ हड्डियां ही क्यों न हों, उसे ढूंढ निकालो।” उन्होंने कहा कि उनके बेटे भी अंधेरे में देख नहीं पाते। मनीषा को भी अपने भाइयों की तरह रतौंधी होने का संदेह था।

पारुबेन ने कहा, “हमने नाले के मुहाने पर उगी घास को हटाया जिससे वह छिपा हुआ था। हमने पाइपों और डंडियों के बीच से अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि वह कीचड़ और पानी से भरा हुआ था। मैंने अपने परिवार से अंदर जाकर उसे ढूंढने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने मुझे यह कहकर रोक दिया कि अंदर जहरीले रसायन और गैस हैं। उन्होंने कहा कि बचाव दल के आने का इंतजार करो।”

पारुबेन के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब 3 बजे हुई, अहमदाबाद अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की एक टीम शाम करीब 4 बजे मौके पर पहुंची। तब से चौबीसों घंटे चल रहे तलाशी अभियान के बावजूद बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है।

एएमसी स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन कमलेश पटेल के निर्देश पर, सीवर पाइपलाइन के डिस्चार्ज पॉइंट से लेकर पंपिंग स्टेशन और साबरमती नदी के किनारे तक लगभग एक किलोमीटर के हिस्से में सीसीटीवी और बोरवेल कैमरों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद, बचाव दलों ने गुरुवार रात तक तलाशी अभियान चलाया।

दमकल विभाग की टीमें कैमरों की मदद से भूमिगत जल निकासी नेटवर्क में लगातार खोजबीन कर रही हैं और इन टीमों के लिए रास्ता साफ करने के लिए भारी गाद-निकालने वाली मशीनें तैनात की गई हैं। सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिससे बचाव अभियान और मुश्किल हो गया है, यहां की ढीली मिट्टी के कारण नालियों में गाद जमा हो गई है।

लड़की की तलाश में कोई देरी न हो- पटेल

पटेल ने कहा, “लड़की की तलाश में कोई देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।” चुनौती सीवर की गहराई और खतरनाक औद्योगिक कचरे का तेज बहाव है, जिससे मीथेन जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। यह जगह नरोदा और नरोल औद्योगिक क्लस्टर तथा शहर के पिराना कचरा डंपिंग साइट के करीब है।

जमालपुर फायर स्टेशन के स्टेशन फायर ऑफिसर प्रीतेश गढ़वी ने शुक्रवार को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “हम 10 अक्टूबर से चौबीसों घंटे आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। टीमों ने मैनहोल के पास, साबरमती नदी के किनारे और पंपिंग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया है।

लगभग 20 किलोमीटर लंबी मुख्य ट्रंक लाइन में नरोदा और शहर के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी इलाकों से गंदा पानी (स्लज वाटर) आता है। दिन के समय पानी का बहाव बहुत तेज होता है, इसलिए तलाशी अभियान चलाना आसान नहीं होता। इसलिए, हम रात के समय पूरी ताकत से तलाशी अभियान चलाते हैं।” उन्होंने बताया कि रेस्क्यू टीम को एससीएबीए, ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क के साथ नाले में भेजा जाता है।

यह भी पढ़ें: यमुना में गिरने वाले नालों के बहाव को दो साल में रोकने की योजना, क्या करेगी रेखा सरकार?



यमुना को निर्मल बनाने के लक्ष्य को लेकर पिछले तीन दशकों से चलाए जा रहे अभियान में हुए कई बदलाव के बाद अब साल 2028 तक सभी नालों के बहाव को सीधे यमुना में गिरने से रोकने (टैपिंग) की योजना है। मौजूदा समय में आधे नालों के बहाव को यमुना में गिरने से रोका जा चुका है, जबकि अबुल फजल नाले पर बहाव को रोकना अव्यवहारिक पाया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…