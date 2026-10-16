देश के नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग बांग्लादेश की घटनाओं से प्रेरित होकर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति से प्रेरणा ली है। वहीं दूसरी ओर, कुछ लोग बेशर्मी से सरकार को गिराने की बात करते हैं।