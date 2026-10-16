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Indian Railways viral video: ट्रेन के थर्ड AC में पान की दुकान! सफर के बीच यात्रियों ने दिया ऑर्डर, वीडियो देख लोग बोले- ये क्या हो रहा है?
Indian Railways viral video: ट्रेन के थर्ड AC में पान की दुकान! सफर के बीच यात्रियों ने दिया ऑर्डर, वीडियो देख लोग बोले- ये क्या हो रहा है?

मुंबई से छत्तीसगढ़ की ओर जा रही ट्रेन के थर्ड एसी कोच में पान की दुकान का नजारा देखकर यात्री…

जब महिला ने की पुरुषों के कर्ली बालों की तारीफ, वायरल हुआ पाकिस्तानी गाना ‘चलरे चलरे वाल’
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चलरे चलरे वाल’ एक पारंपरिक सराइकी लोकगीत है, जिसे पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले गायकों शनजी सियाल (Shanzy Sial)…

दुर्गा पूजा से पहले इंद्रधनुषी फ्लाईओवर बना फिसलन का जाल, 3 बाइक गिरीं- वीडियो वायरल होने पर मंत्री ने दिया जवाब
दुर्गा पूजा से पहले इंद्रधनुषी फ्लाईओवर बना फिसलन का जाल, 3 बाइक गिरीं- वीडियो वायरल होने पर मंत्री ने दिया जवाब

दुर्गा पूजा से पहले सौंदर्यीकरण पहल के तहत कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में कई सड़कों को इंद्रधनुषी…

‘मैंने उसे कूदते देखा’, नेपाल बॉर्डर पर मिली शिवा शर्मा की लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे की कार, ई-रिक्शा पर भागती दिखी मॉडल
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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक श्रद्धा दुबे के नाम पर रजिस्टर काले रंग की कार नेपाल सीमा से करीब एक किलोमीटर…

मुस्कान-साहिल को मौत की सजा सुनाते ही जज ने क्यों फेंक दिया पेन, ब्लू ड्रम केस में फैसले के समय कोर्ट में क्या हुआ
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साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी दोनों को सौरभ राजपूत हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाने के बाद जज अरविंद कुमार…

फ्लाईओवर पर अचानक फिसलने लगीं 3 बाइक, कार के डैशकैम में कैद हुई घटना; जानें इसके पीछे की वजह
फ्लाईओवर पर अचानक फिसलने लगीं 3 बाइक, कार के डैशकैम में कैद हुई घटना; जानें इसके पीछे की वजह

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर पेंट होने के बाद फ्लाईओवर का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां…

बच्चे ने फैमिली पर लिखा ऐसा निबंध, टीचर ने दिए 10 में से 10 नंबर! वायरल वीडियो की आखिरी लाइन पढ़कर लोगों की फटी रह गईं आंखें!
बच्चे ने फैमिली पर लिखा ऐसा निबंध, टीचर ने दिए 10 में से 10 नंबर! वायरल वीडियो की आखिरी लाइन पढ़कर लोगों की फटी रह गईं आंखें!

बच्चों की मासूमियत कभी-कभी ऐसी बातें कह जाती है, जो चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। सोशल मीडिया पर सामने…

LLB की पढ़ाई के साथ Blinkit में डिलीवरी बॉय बना छात्र, 6.5 घंटे में 19 ऑर्डर किए डिलीवर, कमाई का वीडियो हुआ वायरल
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छात्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी कमाई और काम का पूरा हिसाब साझा किया। कवल ने सोशल मीडिया…

रफ्तार भरती ट्रेन की खिड़की से लटका युवक, नजारा देख सहम गए यात्री, वायरल वीडियो देख उड़े लोगों के होश
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वायरल वीडियो में व्यक्ति चलती ट्रेन के बाहर लटका हुआ दिखाई देता है। वीडियो में वो खुद को संभालने की…

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