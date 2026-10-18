कॉमेडियन कपिल शर्मा ने पिछले साल जुलाई में कनाडा में अपने पहले ‘कैप्स कैफे’ की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 31 दिसंबर 2025 को दुबई के अल किफाफ इलाके में अपने कैफे का नया आउटलेट खोला। इस आलीशान कैफे के मेन्यू पर आप अगर एक नजर डालेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जहां 500 रुपये की चाय है और करीब 800 रुपये के गोल-गप्पे।

हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह इस कैफे में पहुंचीं। जहां उन्होंने कपिल के इस आलीशान कैफे की झलक फैंस को दिखाई। ये काफी प्यारा कैफे है, जिसमें गुलाबी और सफेद रंगों का इस्तेमाल किया गया है। थोड़े से सुनहरे रंग की भी झलक देखने मिलती है।

बेशक कैफे का इंटीरियर बेहद खूबसूरत है, जहां हल्के गुलाबी और सफेद रंगों के साथ गोल्डन टच दिया गया है, जो इसकी खूबसूरती और रॉयल लुक को और बढ़ाता है।

कपिल के कैफे में 550 रुपये की चाय

कैप्स कैफे का मेन्यू काफी लंबा-चौड़ा है, जिसमें चाय-कॉफी और खास केक से लेकर भारतीय और विदेशी डिशेज तक शामिल हैं। हालांकि, यहां खाने-पीने की चीजों की कीमतें लोगों का ध्यान खींच रही हैं। कपिल के दुबई कैफे में एक कप मसाला चाय के लिए 550 रुपये चुकाने पड़ते हैं, जबकि देसी पानी पुरी की एक प्लेट की कीमत 800 रुपये है।

कपिल के कैफे में सबसे महंगा डिश क्या है

कैफे के मेन्यू में सबसे महंगी डिश पेने पास्ता है, जिसकी कीमत 1604 रुपये रखी गई है। वहीं, सबसे सस्ती चीज एस्प्रेसो है, जो 490 रुपये में मिलती है। भारती सिंह ने यहां कई डिशेज को पंसद किया और उन्हें बिल्कुल भारतीय टेस्ट के मुताबिक बताया।

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कप्स कैफे में भारतीय स्वाद के साथ-साथ कई इंटरनेशनल डिशेज भी परोसी जाती हैं, लेकिन यहां आमतौर पर पसंद किए जाने वाले स्नैक्स और नाश्ते भी काफी महंगे हैं। एक डोसा 775 रुपये का है, जबकि बॉम्बे सैंडविच और एवोकाडो टोस्ट, दोनों की कीमत 1034 रुपये है। वहीं, सेव पुरी के लिए 905 रुपये देने होंगे और फ्रेंच टोस्ट की कीमत 1300 रुपये है।

दाल मखनी की कीमत 1035 रुपये

मेन्यू में मैक्सिकन बाउल्स, बटर चिकन और पैनकेक जैसे ऑप्शन भी मौजूद हैं। देसी खाने की बात करें तो आलू पराठा 700 रुपये और दाल मखनी 1035 रुपये में मिलती है।

कुल मिलाकर, कैप्स कैफे में पारंपरिक भारतीय डिशेज से लेकर विदेशी डिशेज तक कई ऑप्शन हैं, लेकिन उनकी कीमतें इन्हें आम कैफे के मुकाबले खासा महंगा बनाती हैं। यहां मसाला चाय और पानी पुरी जैसी रोजमर्रा की पसंदीदा चीजों के लिए भी ग्राहकों को प्रीमियम कीमत चुकानी पड़ती है।

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दुबई के हिसाब से महंगा नहीं कपिल का कैफे

जानकारी के लिए बता दें कि ये कीमतें भारतीय करेंसी में बताई गई हैं, इनके दाम अमीराती दिरहम के मुताबिक इतनी महंगी नहीं है। दुबई में 1 दिरहम की कीमत वर्तमान समय में 25.86 भारतीय रुपये के बराबर है, जिस कारण भारतीय करेंसी के मुताबिक कपिल के कैप्स कैफे के डिशेज की कीमतें दर्शकों को ज्यादा लग रही हैं।