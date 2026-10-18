India W vs Zimbabwe W 2nd T20I Cricket Match LIVE Streaming: भारत-वेस्टइंडीज 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच रविवार (18 अक्टूबर) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहला मैच 4 विकेट से जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल की। हालांकि, स्मृति मंधाना की अगुआई वाली टीम इस जीत से संतुष्ट नहीं होगी। 115 रन का लक्ष्य हासिल करने में उसने 6 विकेट गंवा दिए थे।
कप्तान मंधाना, शैफाली वर्मा, अनुष्का शर्मा, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष दहाई का आंकड़ा छूने में असफल रहीं। निक्की प्रसाद और दीप्ति शर्मा की साझेदारी ने भारत का बेड़ा पार लगा दिया। ऐसे में भारतीय टीम की निगाहें बड़ी जीत दर्ज करने पर होंगी। यहां भारत-जिम्बाब्वे दूसरे महिला टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट जानकारी जी गई है।
भारत-जिम्बाब्वे दूसरा महिला टी20 मैच कब है?
भारत-जिम्बाब्वे दूसरा महिला टी20 मैच रविवार, 10 अक्टूबर को खेला जाएगा।
भारत-जिम्बाब्वे दूसरा महिला टी20 मैच कहां खेला जाएगा?
भारत-जिम्बाब्वे दूसरा महिला टी20 मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारत-जिम्बाब्वे दूसरे महिला टी20 मैच का टॉस कब होगा?
भारत-जिम्बाब्वे दूसरे महिला टी20 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा।
भारत-जिम्बाब्वे दूसरा महिला टी20 मैच किस समय से खेला जाएगा?
भारत-जिम्बाब्वे दूसरा महिला टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा।
भारत-जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?
भारत-जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
भारत-जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?
भारत-जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
भारतीय महिला टीम
स्मृति मंधाना (कप्तान), शैफाली वर्मा, अनुष्का शर्मा, हरमनप्रीत कौर, निकी प्रसाद, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, गुनालन कमलिनी, प्रेमा रावत, जिन्तिमणि कलिता, मिन्नू मणि
जिम्बाब्वे महिला टीम
केलिस नधलोवु, बिलव्ड बिजा, मोडेस्टर मुपाचिक्वा (विकेटकीपर), शार्ने मेयर्स, न्याशा ग्वानज़ुरा, मिशेल मावुंगा, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, फ्रांसिस्का चिपारे, जोसेफिन नकोमो (कप्तान), ओलिन्दर चारे, तेंडाई मकुशा, कुदजई चिगोरा, लोरिन फिरी, नोमवेलो सिबांडा, चिएड्जा धुरुरू।
भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर
भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप पहले नंबर पर रहे जिन्होंने 5 मैचों में 261 रन बनाए तो वहीं दूसरे नंबर पर शेरफेन रदरफोर्ड रहे जिनके बल्ले से 5 मैचों में 221 रन निकले। पूरी खबर पढ़ें।