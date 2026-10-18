पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी की मौत के बाद चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने की मांग करने वाले हरियाणा के एक शिक्षक का निलंबन रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए हिसार के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और बरवाला विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि शिक्षक को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की ड्यूटी से मुक्त करने के आवेदन पर फैसला लेने के बजाय अधिकारियों ने उनकी जगह तीन अलग-अलग शिक्षकों की नियुक्ति कर दी। इसके बावजूद उन्हें ऐसी ड्यूटी के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसे संभालने के लिए दूसरे शिक्षकों को नियुक्त किया जा चुका था।

कोर्ट के मुताबिक, सुनील कुमार की पत्नी की सितंबर 2025 में मौत हो गई थी। इसके बाद वह अपनी 83 वर्षीय मां और बच्चों की देखभाल करने वाले अकेले व्यक्ति रह गए थे। उन्होंने उचित माध्यम से BLO की अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त करने का आवेदन दिया था, जिसे संस्थान के प्रमुख और खंड शिक्षा अधिकारी ने भी समर्थन दिया था।

शिक्षक के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुनील कुमार पिछले 11 वर्षों से BLO की जिम्मेदारी निभा रहे थे और उनके खिलाफ पहले कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी। इसके बावजूद 7 जुलाई को उन्हें निलंबित कर दिया गया। उन पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने और BLO का काम ठीक से नहीं करने के आरोप लगाए गए थे।

हाईकोर्ट ने पाया कि अधिकारियों को खुद यह स्पष्ट नहीं था कि संबंधित प्रशिक्षण किस तारीख को आयोजित हुआ था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तीनों वैकल्पिक BLO प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए, तब उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। ऐसे में दूसरे शिक्षकों की लापरवाही के लिए सुनील कुमार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

कोर्ट ने निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के प्रस्ताव को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि शिक्षक का जून से बकाया वेतन और अन्य देय राशि चार सप्ताह के भीतर जारी की जाए। भविष्य में उन्हें BLO की ड्यूटी सौंपने से पहले उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर भी विचार किया जाए।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि भविष्य में किसी BLO को बदलने पर उसे लिखित रूप में बताया जाए कि उसे ड्यूटी से मुक्त किया गया है या नहीं। नए BLO की जॉइनिंग और आधिकारिक पोर्टल पर मैपिंग की प्रक्रिया भी उचित समय के भीतर पूरी की जाए।

‘सरकार सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश कर रही, लेकिन…’, कपिल सिब्बल ने केंद्र पर लगाए कई गंभीर आरोप

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिब्बल ने कहा कि साल 2014 से सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे पहले मीडिया को अपने प्रभाव में लिया गया, ताकि आम लोगों की समस्याओं और जमीनी हकीकत की खबरें जनता तक न पहुंच सकें। पढ़ें पूरी खबर।