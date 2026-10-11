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1- चितरंजन पार्क

दुर्गा पूजा के दौरान भव्य पंडाल की जब भी बात आती है उसमें शीर्ष पर दक्षिण दिल्ली में स्थित चितरंजन पार्क का नाम जरूरत आता है। दिल्ली में बंगाली दुर्गा पूजा का अनुभव लेने के लिए चितरंजन पार्क प्रमुख जगहों में से एक है। यहां भव्य पंडाल सजते हैं। साथ ही मां दुर्गा की पारंपरिक प्रतिमाएं, सजावट, ढाक की थाप, धुनुची नृत्य और बंगाली व्यंजनों के स्टॉल उत्सव भी देखने को मिलते हैं। (Photo Source: Pexels)