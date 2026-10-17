उत्तर प्रदेश का अमेठी क्षेत्र गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। अमेठी चर्चा में फिर आ गया जब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी (SP) के तीन बागी विधायकों को पार्टी में शामिल करने के लिए वहां एक बड़ा शो किया। इन विधायकों में गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज से अभय सिंह और कालपी से विनोद चतुर्वेदी शामिल हैं। ये सभी उन सात सपा विधायकों में शामिल थे, जिन्होंने फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग की थी। उनकी सीटों में से सिर्फ़ गौरीगंज ही अमेठी लोकसभा सीट का हिस्सा है।

बीजेपी आमतौर पर ऐसे इंडक्शन प्रोग्राम लखनऊ में पार्टी ऑफिस या दिल्ली में अपने राष्ट्रीय मुख्यालय में करती है। लेकिन पार्टी ने बुधवार का प्रोग्राम गौरीगंज में किया, जिसमें कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी अपने समर्थकों के साथ लगभग 250 किमी और गोसाईंगंज विधायक अभय सिंह 100 किमी से ज्यादा का सफर करके BJP में शामिल होने के लिए अमेठी में जगह पर पहुंचे।

संजीव बालियान की मौजूदगी चर्चा का विषय

इस कार्यक्रम में बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी के साथ पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। इनमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, दारा सिंह चौहान, दयाशंकर सिंह, प्रतिभा शुक्ला और कृष्णा पासवान शामिल हुए। बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह और पार्टी के OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर पाल मौर्य भी शामिल थे। यहां तक कि मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान भी मौजूद थे।

लोगों को संबोधित करते हुए अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने संजीव बालियान के आने का मकसद बताया। उन्होंने कहा, “आप सभी हैरान होंगे कि पश्चिमी यूपी के संजीव बालियान यहां स्टेज पर क्यों हैं? एक समय केंद्रीय मंत्री के तौर पर संजीव बालियान ने ही उनके कहने पर गौरीगंज में फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी पक्की की थी। मोदी सरकार के टाइम में आजादी के बाद पहली बार अमेठी के 40 गांवों में बिजली कनेक्शन मिला।”

स्मृति ईरानी ने पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अमेठी से चुनाव लड़ा था। हालांकि वह वह चुनाव 1.08 लाख वोटों से हार गईं, लेकिन उन्होंने राहुल को कड़ी टक्कर दी। 2019 में उन्होंने राहुल को लगभग 55,000 वोटों से हराया।

2024 में राहुल गांधी बगल की रायबरेली चले गए, जो पहले सोनिया गांधी की सीट थी। जबकि कांग्रेस ने गांधी परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से मैदान में उतारा। किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति को 1.67 लाख वोटों से हराया। राज्य के राजनीतिक हलकों में कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही हैं कि BJP 2029 के संसदीय चुनावों में स्मृति ईरानी को अमेठी या रायबरेली से मैदान में उतार सकती है।

स्मृति ने राहुल पर साधा निशाना

गौरीगंज में अपने भाषण में स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी के 2024 के चुनाव नतीजे राजनीतिक बहस और अध्ययन का विषय होंगे। उन्होंने दावा किया कि 2019 में उनके सांसद बनने के बाद अमेठी में बड़ी संख्या में बंद फैक्ट्रियां फिर से खुल गईं। उन्होंने मुख्य रूप से गांधी परिवार पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने सवाल किया कि अगर कांग्रेस का पहला परिवार अमेठी में अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वह देश का नेतृत्व कैसे कर सकता है। कांग्रेस पर बात करते हुए उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना कहा, “आप अपने राजकुमार को बादशाह बनाने के लिए जितनी चाहें उतनी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठा कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की सच्चाई यह है कि 1989 से आप बार-बार विधानसभा चुनाव हारे हैं। इसके पीछे के कारणों की जांच करने के बजाय, कांग्रेस अब चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है।”

कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि अमेठी और रायबरेली किसी परिवार की जागीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि स्मृति ने अमेठी के हर गांव का दौरा किया और वहां के लोगों के लिए काम किया। पंकज चौधरी ने कहा, “स्मृति ईरानी जी ने यहां पांच साल में जो विकास किया, कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। वह पार्टी कार्यकर्ताओं को परिवार का सदस्य मानती हैं और हमेशा उनकी चिंता करती हैं।”

बीजेपी ने क्या संदेश दिया?

अमेठी में सपा विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी के राज्य प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, “BJP ने इस प्रोग्राम के ज़रिए यह मैसेज दिया है कि पार्टी ने पहले भी कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली में जीत हासिल की है और आगे भी ऐसा करेगी। हमने अमेठी नहीं छोड़ा है। इस प्रोग्राम का काशी और अवध दोनों इलाकों की विधानसभा सीटों पर असर पड़ने वाला है।”

गौरीगंज में 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल स्मृति से 22,364 वोटों से आगे थे। जब स्मृति ने 2019 में राहुल को हराया, तो उन्हें इस एरिया में 19,973 वोटों की बढ़त मिली थी। 2024 में कांग्रेस के किशोरी लाल गौरीगंज में स्मृति से 33,378 वोटों से आगे थे।

अमेठी के एक बीजेपी नेता ने कहा, “राकेश प्रताप 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले से ही BJP को सपोर्ट कर रहे थे। इसके बावजूद कांग्रेस ने गौरीगंज में बड़े अंतर से जीत हासिल की। इन तीन विधायकों के आने से BJP को 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या फायदा होगा, यह अभी देखना बाकी है। बुधवार के प्रोग्राम से पता चलता है कि स्मृति ईरानी आने वाले चुनावों में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। यहां के लोगों को याद है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और जरूरतमंद लोगों को वेलफेयर स्कीम का फायदा पहुंचाया।”

बीजेपी नेताओं ने क्या कहा?

अमेठी के एक और BJP नेता ने कहा, “SP के तीन बागी MLA, जो पहले से ही लंबे समय से BJP के संपर्क में थे, उनके शामिल होने के लिए इतने बड़े लेवल का प्रोग्राम आयोजित करना और वेस्टर्न UP के कुछ सीनियर नेताओं की मौजूदगी से यह चर्चा है कि BJP यहां कुछ बड़ा प्लान कर रही है।”

गौरतलब है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले महीने रायबरेली से अपनी राज्यव्यापी ‘PDA रथ यात्रा’ शुरू की थी, जिससे सहयोगी कांग्रेस का एक हिस्सा असहज हो गया था। अखिलेश की यात्रा का मकसद फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले SP के PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) सामाजिक गठबंधन को मजबूत करना है।

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