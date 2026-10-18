महाराष्ट्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट पर शादी, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार जैसे विषयों से जुड़े 37 सवाल दिए गए हैं। साथ ही इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं।

बीते दिनों महाराष्ट्र दौरे के दौरान अमित शाह ने भाजपा शासित सभी 21 राज्यों में यूसीसी लागू करने के लिए साल 2029 की समय-सीमा तय की है, जबकि उत्तराखंड में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है। इस साल गुजरात, मध्य प्रदेश और असम में यूसीसी विधेयक पास हुए। गुजरात और असम के बिल पर इस माह की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने भी इस पर मसौदा तैयार करने के लिए समितियां गठित कर दी हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूसीसी बिल पेश करने की कोशिश किया जाएगा।

किन सवालों पर राय मांगी गई है?

इस प्रश्नावली में व्यक्तियों और संगठनों से पूछा गया है कि क्या वे इस समय महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने का समर्थन करते हैं, क्या इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना लागू किया जा सकता है। क्या इससे कानूनी विवाद होंगे और कानूनी प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी बनेंगी? इन सवालों के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं- हां, नहीं और कोई टिप्पणी नहीं।

प्रश्नावली में यह भी पूछा गया कि क्या किसी व्यक्ति को पहले से शादीशुदा होने के बावजूद दोबारा शादी करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्या पारंपरिक रीति-रिवाजों और धार्मिक विवाह समारोहों को बनाए रखा जाना चाहिए, क्या प्रतिबंधित रिश्तों की एक मानक सूची होनी चाहिए, जिनके बीच शादी नहीं की जा सकती? इसमें यह भी पूछा गया है कि क्या लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए; क्या ऐसे रिश्तों की शुरुआत और अंत के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए, क्या कानून को भागीदारों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए- जिसमें साथी द्वारा छोड़ दिए जाने की स्थिति में महिलाओं का गुजारा-भत्ता (मेंटेनेंस) और विरासत (इनहेरिटेंस) का दावा भी शामिल है?

क्या ये अन्य राज्यों की UCC प्रश्नावली से मिलते-जुलते सवाल हैं?

2022 में उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने UCC के लिए एक ड्राफ्ट समिति का गठन किया। अब तक की सभी UCC समितियों की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई ने की है। सभी प्रश्नावली मुख्य रूप से विवाह, तलाक और भरण-पोषण, विरासत और उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप पर केंद्रित थीं।

उत्तराखंड में सवाल महाराष्ट्र के सवालों से मिलते-जुलते थे, जिनमें शादी, तलाक और स्त्री-पुरुष के बीच विरासत के अधिकारों जैसे मुद्दों पर अधिक प्रश्न थे। वहीं, गुजरात की प्रश्नावली छोटी थी, जिसमें 13 सवाल थे और इन विषयों से जुड़े व्यापक मुद्दों पर राय मांगी गई थी। महाराष्ट्र की प्रश्नावली में एक से अधिक विवाह (बिगैमी, पॉलीगैमी) और मुसलमानों में ‘हलाला’ की प्रथा से जुड़े सवाल भी शामिल थे। रिपोर्ट सौंपने से पहले सभी राज्यों ने सार्वजनिक परामर्श भी किए थे।

अब आगे क्या होगा?

फीडबैक के लिए पोर्टल 15 नवंबर तक खुला रहेगा। इस वेबसाइट पर व्यक्ति और संगठन, दोनों ही अपने फीडबैक और विस्तृत सुझाव दे सकते हैं। इस समिति में बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज एसजी. मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डी. के. जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म श्री से सम्मानित रमेश पतंगे, शिक्षा विशेषज्ञ सुवर्णा रावल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह शामिल हैं। यह समिति पूरे राज्य में सार्वजनिक सुनवाई भी आयोजित करेगी।

परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद, रिपोर्ट का मसौदा सौंपा जाएगा। इसे मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा, फिर विधानसभा में पेश किया जाएगा और वहां पारित होने के बाद, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही राज्य अपने नियम अधिसूचित करेगा, राज्य में UCC लागू हो जाएगा।

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार छह महीने के अंदर लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड और गुजरात की तरह राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करेगी। विश्व हिंदू परिषद (VHP) के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार संविधान के दायरे में काम करेगी, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातनी परंपराओं, मंदिरों, मठों और विरासत पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें