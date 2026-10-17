प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को पंजाबी फिल्म निर्माता अमरदीप सिंह ग्रेवाल को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। ग्रेवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बहनोई हैं। मुख्यमंत्री मान की पत्नी की चचेरी बहन की शादी अमरदीप सिंह ग्रेवाल से हुई है। यह पता नहीं चला है कि अमरदीप सिंह कहां जा रहे थे।

ईडी ग्रेवाल से पंजाब में दुष्कर्म के एक मामले से जुड़े कथित रिश्वतखोरी और जबरन वसूली के मामले में पूछताछ कर रही है।

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी द्वारा ग्रेवाल के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया। ईडी ने उन्हें पहले दिल्ली में पूछताछ के लिए तलब किया था लेकिन उन्होंने पेशी के लिए और समय मांगा था। अमरदीप सिंह ग्रेवाल ने ईडी से नई तारीख देने का अनुरोध किया था।

दो बार भेजा था समन

ईडी ने पांच करोड़ रुपये की कथित रिश्वतखोरी के मामले में पूछताछ के लिए अमरदीप सिंह ग्रेवाल को दो बार समन भेजा था। सूत्रों ने बताया कि ग्रेवाल को पहले 7 अक्टूबर को दिल्ली ‘हाई इंटेंसिटी यूनिट’ (HIU) के सामने पेश होने के लिए कहा गया था जिसके लिए उन्होंने समय बढ़ाने की मांग की। बाद में उन्हें 9 अक्टूबर को ईडी के दिल्ली कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया लेकिन वे नहीं आए।

आरोप है कि अमरदीप सिंह ग्रेवाल ने जांच को प्रभावित करने या रोकने के लिए पांच करोड़ रुपये की मांग की थी। डॉ. गुरप्रीत कौर मान ने कई बार इस बात से साफ इनकार किया है कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना है।

क्या है यह पूरा मामला?

यह मामला कथित अपहरण और दुष्कर्म से जुड़ा है और इस साल अप्रैल में सामने आया था। एक युवती के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी का मोहाली निवासी गुरविंदर सिंह उर्फ ​​गुरी चहल ने अपहरण कर लिया है। इस मामले में 29 अप्रैल को अमृतसर में एफआईआर दर्ज की गई थी।

पुलिस ने युवती को एक मई को खोज निकाला था और 13 मई को गुरविंदर सिंह उर्फ ​​गुरी चहल को गिरफ्तार किया था। जुलाई में चहल को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस की जांच पर सवाल उठे थे। यह आरोप था कि मामले को वापस लेने या समझौता कराने के लिए पांच करोड़ रुपये की मांग की गई थी।

22 अगस्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी।

डॉ. गुरप्रीत कौर मान ने भेजा था नोटिस

पिछले महीने डॉ. गुरप्रीत कौर मान ने शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल, उनके भाई एवं पार्टी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। डॉ. मान का आरोप है कि इन नेताओं ने उन पर झूठे आरोप लगाए और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि अमरदीप सिंह ग्रेवाल 2023 में आई ‘मौजां ही मौजां’ और 2022 में रिलीज हुई ‘स्नोमैन’ सहित कई पंजाबी फिल्मों से जुड़े थे। वह विदेशों में फिल्मों के निर्माण और रिलीज से संबंधित कामों में भी शामिल थे।

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पंजाब के मानसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले आरोपी केमिस्ट को बुधवार को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, भीड़ ने बुलडोजर लाकर उसके मेडिकल स्टोर को तोड़ दिया और फिर उसमें आग लगा दी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।