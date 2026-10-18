UP News: एनसीआर की सीमा खत्म होने के पास ही उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला तेंदुओं की एक हिंसक सेना से जूझ रहा है। इसे वन अधिकारी चिंतित होकर हमलावर सेना कह रहे हैं। इलाके में तैनात एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा, “अगर इनकी बढ़ती आबादी पर लगाम नहीं लगाई गई, तो ये एक हमलावर सेना की तरह तबाही मचा देंगे। ये शहरों में घुसकर लोगों पर हमला करेंगे। इन्हें रोकना मुश्किल होगा।”

पिछले साल वन विभाग के एक सर्वे के अनुसार, 4000 वर्ग किलोमीटर में फैले बिजनौर जिले के प्रभावित इलाकों में तेंदुओं की संख्या 444 थी। अगर इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया, तो अगले पांच सालों में इनकी संख्या तीन गुना हो सकती है। अब पड़ोसी मुरादाबाद जिले में भी तेंदुए देखे जा रहे हैं। इस साल अकेले इन दोनों जिलों में तेंदुओं के हमलों से 11 लोगों की मौत हुई है और 30 लोग घायल हुए हैं।

जानवर हमारे गांवों और गलियों में घुसने लगे- अवतार कुमार

बीरूवाला गांव के अवतार कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “जानवर हमारे गांवों और गलियों में घुसने लगे हैं। उन्हें दिन में भी घूमते हुए देखा जा सकता है। हम रात में बाहर नहीं निकलते।” वन विभाग ने इस साल की शुरुआत से अब तक बिजनौर और मुरादाबाद में 92 तेंदुओं को पकड़ा है। इनमें से 67 बिजनौर में पकड़े गए हैं। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना मुश्किल है, क्योंकि गन्ने के खेतों वाला यह इलाका तेंदुओं के रहने के लिए बहुत अनुकूल है।

अधिकारियों ने इन्हें ‘गन्ने वाले तेंदुए’ का नाम दिया है। ये तेंदुए गन्ने की ऊंची फसलों और घनी वनस्पतियों की आड़ लेकर रामगंगा नदी के किनारे-किनारे बिजनौर और मुरादाबाद के बीच आते-जाते हैं। इन दोनों जिलों के लगभग 786 गांवों से तेंदुओं की मौजूदगी की खबरें आ रही हैं।

इस साल तेंदुओं के हमलों में सबसे ज्यादा मौतें बिजनौर (7) में हुई हैं, जबकि मुरादाबाद में घायलों की संख्या (21) काफी अधिक है। पिछले साल मुरादाबाद में 1 मौत और 1 व्यक्ति के घायल होने की घटना दर्ज की गई, जबकि बिजनौर में ये आंकड़े क्रमशः 9 और 22 थे।

अधिकारियों ने बताया कि बिजनौर जिले के गैर-वन क्षेत्रों में तेंदुओं के आने का एक कारण यह है कि पास के राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में संरक्षण के प्रयास काफी सफल रहे हैं, जिससे वहां बाघों की आबादी बढ़ गई है। इसके अलावा, बिजनौर की लगभग आधी कृषि भूमि घने और बड़े गन्ने के खेतों से ढकी हुई है और आसपास के इलाकों में मौजूद मवेशी उनके लिए शिकार की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

इंसान और जानवरों के बीच टकराव बढ़ रहा

चूंकि तेंदुए इंसानी बस्तियों वाले इलाकों में आ रहे हैं, इसलिए इंसान और जानवरों के बीच टकराव बढ़ रहा है। बिजनौर में ऐसी घटनाओं की संख्या 2015 में 7 और 2016 में 11 थी, जो बढ़कर 2024 में 172 और 2025 में 122 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, गन्ने के खेतों में पलने वाले तेंदुए धीरे-धीरे इंसानों के प्रति अपना स्वाभाविक डर खो देते हैं, जिससे टकराव की संभावना और भी बढ़ जाती है।

पिछले साल लखनऊ मुख्यालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में, वन विभाग ने तेंदुओं की आबादी को नियंत्रित करने के लिए एक वैज्ञानिक उपाय के रूप में ‘नसबंदी’ का प्रस्ताव दिया। विभाग ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो अगले पांच सालों में बिजनौर में इनकी संख्या बढ़कर 1336 तक पहुंच सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस अवधि के दौरान हर साल 15% के हिसाब से, कुल आबादी के 75% तेंदुओं की नसबंदी की जानी चाहिए।

बिजनौर और मुरादाबाद को कवर करने वाले रोहिलखंड जोन के मुख्य वन संरक्षक पीपी सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि रिपोर्ट में उन्होंने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार नसबंदी के प्रस्ताव पर विचार करे और मंजूरी के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संपर्क करे।

इस समस्या का समाधान करना जरूरी- पीपी सिंह

सिंह ने कहा, “इस समस्या का समाधान करना जरूरी है। आने वाले वर्षों में स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि तेंदुए अन्य जिलों में भी फैल सकते हैं। पहले मुरादाबाद में भी ऐसी बहुत कम घटनाएं सामने आती थीं।”

अधिकारियों का कहना है कि उन्हें कोई और प्रभावी उपाय नहीं दिख रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि नसबंदी के साथ-साथ कुछ तेंदुओं को अधिकारियों द्वारा तय किए गए अन्य इलाकों में स्थानांतरित भी किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की मुख्य वन संरक्षक अनुराधा वेमुरी ने बताया कि उन्होंने केंद्र को नसबंदी के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लिखा है।

पिछले साल बिजनौर में तेंदुओं की आबादी 444 थी, जिसका अनुमान एक साल की अवधि में उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने के आधार पर लगाया गया था। इनमें से 222 मादा तेंदुए थीं, जिनमें से आधी प्रजनन योग्य उम्र की थीं। तेंदुए आमतौर पर हर दो साल में एक बार प्रजनन करते हैं और एक बार में दो से चार शावकों को जन्म देते हैं।

हालांकि, लगभग 80% शावक जिंदा बच जाते हैं, लेकिन वयस्क तेंदुओं की वार्षिक मृत्यु दर 10% है। अधिकारियों का कहना है कि अगर हर साल 15% तेंदुओं की नसबंदी की जाए, तो पांच साल में उनकी आबादी को लगभग 755 तक सीमित किया जा सकता है, जिसके बाद यह स्थिर हो जाएगी।

बिजनौर के नजीबाबाद पुलिस स्टेशन के एसएचओ अमित सिंह ने तेंदुओं के खतरे के बारे में बताया कि जब भी कहीं तेंदुआ दिखाई देता है, तो अक्सर वन अधिकारियों के साथ जाने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। नजीबाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉ. दिलशाद ने बताया कि घायल लोगों को आमतौर पर तुरंत नजदीकी अस्पतालों में ले जाया जाता है, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है।

हमारे इलाके में कम से कम तीन तेंदुए हैं- नफीस अहमद

बिजनौर के अलीपुर गांव में मिठाई की दुकान चलाने वाले और पूर्व प्रधान बानो बेगम के पति नफीस अहमद ने बताया कि पिछले छह महीनों में तेंदुओं की समस्या और भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा, “स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि हमारे इलाके में कम से कम तीन तेंदुए हैं। वन विभाग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है और तीन पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी तेंदुआ पकड़ा नहीं जा सका है।”

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