टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले संजू सैमसन को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था और उनकी ओपनिंग पोजीशन भी छिन गई थी। अब दो बड़े मैचों में इस खिलाड़ी ने दिखा दिया है कि क्यों संजू को प्रतिभा का धनी कहा जाता है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 गेंद पर 97 रन बनाए थे और अब इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 42 गेंद पर 89 रन की पारी खेली। वह एक टी20 वर्ल्ड कप संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए।

संजू सैमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। वहीं इस सीजन सिर्फ चौथे मैच में उन्होंने 16 छक्के पूरे कर लिए। इसी के साथ वह एक टी20 वर्ल्ड कप संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने रोहित शर्मा के 2024 टी20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड को तोड़ा।

टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के (भारत)

16 छक्के: संजू सैमसन, 2026*

संजू सैमसन, 2026* 15 छक्के: रोहित शर्मा, 2024

रोहित शर्मा, 2024 15 छक्के: शिवम दुबे, 2026

शिवम दुबे, 2026 14 छक्के: इशान किशन, 2026

इशान किशन, 2026 14 छक्के: हार्दिक पंड्या, 2026

हार्दिक पंड्या, 2026 12 छक्के: युवराज सिंह, 2007

चार भारतीय खिलाड़ियों के बीच जंग

अभी फिलहाल संजू सैमसन ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वह इस मामले में नंबर 1 बन गए हैं। वहीं शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या अभी भी इस रेस में बने हैं। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंची तो यह तीन खिलाड़ी भी इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं। फिलहाल संजू सैमसन इस लिस्ट में नंबर 1 बन गए हैं।

No stopping Sanju Samson 👊



Second half-century in a row and he gets there with a biggie 💪

#T20WorldCup broadcast details ➡️ https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/OB4USOuQK4 — ICC (@ICC) March 5, 2026

संजू सैमसन का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेहतरीन वापसी की है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड सीरीज में पांच पारियों में सिर्फ 46 रन बनाए थे। वहीं इस वर्ल्ड कप वह चार पारियों में 232 रन बना चुके हैं। उन्होंने 24, 22, 97 नाबाद और 89 रन इस वर्ल्ड कप में अभी तक बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार के बाद उनकी टीम में वापसी हुई और टीम की किस्मत भी बदलती नजर आई।

यह भी पढ़ें- संजू सैमसन ने 42 गेंद में ठोके 89 रन, फिर भी नहीं तोड़ पाए विराट कोहली का रिकॉर्ड; मात्र एक रन से चूके

यह भी पढ़ें- संजू सैमसन और इशान किशन की जोड़ी ने रचा इतिहास, युवराज सिंह-रॉबिन उथप्पा का 19 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा