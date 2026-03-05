India vs England Semi Final Cricket Match LIVE Scorecard: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार (5 मार्च) को भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच जीतने वाली टीम रविवार(8 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के भिड़ेगी। न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत और इंग्लैंड की टीमें लगातार तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी। 2022 में इंग्लैंड और 2024 में भारत को जीत मिली थी। भारतीय टीम सुपर-8 में एक मैच हारकर सेमीफाइनल में पहुंची। इंग्लैंड अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 India

vs England

Match Yet To Begin ( Day – 2nd Semi-Final )

Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT) View Scorecard

Live Updates