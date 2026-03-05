Go to Live Updates

India vs England Semi Final Cricket Match LIVE Scorecard: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार (5 मार्च) को भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच जीतने वाली टीम रविवार(8 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के भिड़ेगी। न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत और इंग्लैंड की टीमें लगातार तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी। 2022 में इंग्लैंड और 2024 में भारत को जीत मिली थी। भारतीय टीम सुपर-8 में एक मैच हारकर सेमीफाइनल में पहुंची। इंग्लैंड अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची।

ICC Men's T20 World Cup, 2026

India 

vs

England  

Match Yet To Begin ( Day – 2nd Semi-Final )
Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT)

Live Updates
16:25 (IST) 5 Mar 2026

आदिल रशीद पर निगाहें

आदिल रशीद को डैरेन गॉफ के सभी फॉर्मेट में 466 विकेट लेने के रिकॉर्ड से आगे निकलने के लिए चार और विकेट लेने की जरूरत है। वह जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और इयान बॉथम के बाद इंग्लैंड के चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे।

16:15 (IST) 5 Mar 2026

इंग्लैंड का स्क्वाड

फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टंग, जेमी ओवरटन।

16:07 (IST) 5 Mar 2026

टी20 वर्ल्ड कप: खिताब के दावेदार जैसा नहीं खेला भारत, इंग्लैंड भी लड़खड़ाते सेमीफाइनल में पहुंचा, अब कौन पड़ेगा भारी

16:03 (IST) 5 Mar 2026

भारत का स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।

15:56 (IST) 5 Mar 2026

अभिषेक शर्मा पर निगाहें

पिछले साल फरवरी में वानखेड़े में भारत-इंग्लैंड की भिड़ंत हुई थी। अभिषेक शर्मा ने 54 गेंद पर 135 रन बनाए थे। उन्होंने 7 चौके और 13 छक्के लगाए थे। ऐसे में खराब फॉर्म के बाद भी अभिषेक को मौका मिल सकता है।

15:49 (IST) 5 Mar 2026

भारतीय टीम का पलड़ा भारी

भारत-इंग्लैंड के बीच पिछले 10 मैचों में भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। भारत ने 7 मैच जीते हैं और 3 मैच हारे हैं।

15:49 (IST) 5 Mar 2026

भारत में केसा रहा है प्रदर्शन

भारत में भारत और इंग्लैंड के बीच 16 मैच हुए हैं। भारत 10 मैच जीता है और 6 हारा है।

15:48 (IST) 5 Mar 2026

टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत का पलड़ा भारी

टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत का पलड़ा भारी है। वह इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच जीता है और 2 हारा है।

15:48 (IST) 5 Mar 2026

भारत-इंग्लैंड हेड टू हेड

भारत-इंग्लैंड के बीच 29 टी20 मैच हुए हैं। भारत ने 17 मैच जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 12 मैच जीते हैं।

15:43 (IST) 5 Mar 2026

न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के हराकर फाइनल में जगह बनाई

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई।

15:43 (IST) 5 Mar 2026

फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ंत

भारत-इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच जीतने वाली टीम रविवार(8 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के भिड़ेगी।

15:43 (IST) 5 Mar 2026

सुपर-8 में इंग्लैंड का प्रदर्शन

सुपर-8 में इंग्लैंड की टीम अजेय रही। उसने पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को हराया।

15:42 (IST) 5 Mar 2026

सुपर-8 में भारत का प्रदर्शन

सुपर-8 में भारतीय टीम एक मैच साउथ अफ्रीका से हारी। जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के हराकर सेमीफाइनल में पहुंची।

15:42 (IST) 5 Mar 2026

भारत-इंग्लैंड का लगातार तीसरी बार मुकाबला

टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में लगातार तीसरी बार भारत और इंग्लैंड की भिड़ंत होगी। 2022 में इंग्लैंड जीता था। 2024 में भारत जीता था।

15:42 (IST) 5 Mar 2026

नमस्कार!

नमस्कार!टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार (5 मार्च) को भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।