India vs England Semi Final Cricket Match LIVE Scorecard: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार (5 मार्च) को भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच जीतने वाली टीम रविवार(8 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के भिड़ेगी। न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत और इंग्लैंड की टीमें लगातार तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी। 2022 में इंग्लैंड और 2024 में भारत को जीत मिली थी। भारतीय टीम सुपर-8 में एक मैच हारकर सेमीफाइनल में पहुंची। इंग्लैंड अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची।
ICC Men's T20 World Cup, 2026
India
England
Match Yet To Begin ( Day – 2nd Semi-Final )
Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT)
आदिल रशीद पर निगाहें
आदिल रशीद को डैरेन गॉफ के सभी फॉर्मेट में 466 विकेट लेने के रिकॉर्ड से आगे निकलने के लिए चार और विकेट लेने की जरूरत है। वह जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और इयान बॉथम के बाद इंग्लैंड के चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे।
इंग्लैंड का स्क्वाड
फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टंग, जेमी ओवरटन।
भारत का स्क्वाड
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।
अभिषेक शर्मा पर निगाहें
पिछले साल फरवरी में वानखेड़े में भारत-इंग्लैंड की भिड़ंत हुई थी। अभिषेक शर्मा ने 54 गेंद पर 135 रन बनाए थे। उन्होंने 7 चौके और 13 छक्के लगाए थे। ऐसे में खराब फॉर्म के बाद भी अभिषेक को मौका मिल सकता है।
भारतीय टीम का पलड़ा भारी
भारत-इंग्लैंड के बीच पिछले 10 मैचों में भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। भारत ने 7 मैच जीते हैं और 3 मैच हारे हैं।
भारत में केसा रहा है प्रदर्शन
भारत में भारत और इंग्लैंड के बीच 16 मैच हुए हैं। भारत 10 मैच जीता है और 6 हारा है।
टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत का पलड़ा भारी
टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत का पलड़ा भारी है। वह इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच जीता है और 2 हारा है।
भारत-इंग्लैंड हेड टू हेड
भारत-इंग्लैंड के बीच 29 टी20 मैच हुए हैं। भारत ने 17 मैच जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 12 मैच जीते हैं।
न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के हराकर फाइनल में जगह बनाई
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई।
फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ंत
भारत-इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच जीतने वाली टीम रविवार(8 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के भिड़ेगी।
सुपर-8 में इंग्लैंड का प्रदर्शन
सुपर-8 में इंग्लैंड की टीम अजेय रही। उसने पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को हराया।
सुपर-8 में भारत का प्रदर्शन
सुपर-8 में भारतीय टीम एक मैच साउथ अफ्रीका से हारी। जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के हराकर सेमीफाइनल में पहुंची।
भारत-इंग्लैंड का लगातार तीसरी बार मुकाबला
टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में लगातार तीसरी बार भारत और इंग्लैंड की भिड़ंत होगी। 2022 में इंग्लैंड जीता था। 2024 में भारत जीता था।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार (5 मार्च) को भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।