व्हाट्सऐप पर ‘मल्टीबैगर’ शेयर खरीदने की टिप्स देकर एक लाख से ज्यादा निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छह शहरों में 29 ठिकानों पर छापेमारी की है। शुक्रवार को मुंबई, नासिक, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और भावनगर में की गई इस कार्रवाई में दो कंपनियों के शेयरों में कथित हेरफेर का खुलासा हुआ है।

जांच में M/s R M ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स लिमिटेड और M/s R&B डेनिम्स लिमिटेड के शेयरों में गड़बड़ी सामने आई है। ED की यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई। जांच एजेंसी के मुताबिक, व्हाट्सऐप ग्रुप पर शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ने यानी ‘मल्टीबैगर’ बनने के दावे कर निवेशकों को खरीदारी के लिए आकर्षित किया गया।

शुरुआत में शेयर खरीदने वालों की संख्या करीब 3,400 थी, जो बढ़कर एक लाख से ज्यादा हो गई। हालांकि, 25 फरवरी 2026 को इन व्हाट्सऐप ग्रुप को अचानक डिलीट कर दिया गया। इसके बाद शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई और कुछ ही दिनों में उनकी करीब 70 प्रतिशत वैल्यू खत्म हो गई। इससे लाखों नहीं, बल्कि एक लाख से ज्यादा छोटे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

कैसे रची गई शेयरों में हेराफेरी की साजिश?

ED की जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच दोनों कंपनियों ने चुनिंदा लोगों और संस्थाओं को 3.5 करोड़ से ज्यादा शेयर और कन्वर्टिबल वारंट जारी किए थे। एजेंसी के अनुसार, इन शेयरों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे का बड़ा हिस्सा कुछ जुड़े हुए लोगों, कंपनियों और कर्ज देने वालों के एक छोटे समूह से आया था।

इसके बाद अगले कुछ महीनों में इन शेयरों की कीमत धीरे-धीरे बढ़ाई गई, जबकि ज्यादातर शेयर उन्हीं लोगों के पास बने रहे। जांच एजेंसी को संदेह है कि शेयरों की कीमत बढ़ाकर छोटे निवेशकों को आकर्षित करने की योजना के तहत यह पूरा खेल किया गया।

व्हाट्सऐप ग्रुप पर दिए जाते थे शेयर खरीदने के टिप्स

जांच में सामने आया कि दिसंबर 2025 के आखिरी दिनों से फरवरी 2026 तक ‘मल्टीबैगर स्टॉक्स’ जैसे नामों वाले व्हाट्सऐप ग्रुप में रोजाना शेयर खरीदने के टिप्स भेजे जाते थे। इन संदेशों के जरिए निवेशकों को दोनों कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

ED के मुताबिक, इन ग्रुप को चलाने के लिए हरियाणा और मुंबई में दूसरे लोगों के नाम पर लिए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, जबकि ग्रुप का संचालन गुजरात के भावनगर से किया जा रहा था। इन टिप्स पर भरोसा करके बड़ी संख्या में छोटे निवेशकों ने शेयर खरीदे।

ग्रुप डिलीट होते ही 70 फीसदी तक गिर गए शेयर

25 फरवरी 2026 को इन व्हाट्सऐप ग्रुप को अचानक डिलीट कर दिया गया। इसके बाद दोनों कंपनियों के शेयरों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। कुछ ही दिनों के भीतर शेयरों की वैल्यू करीब 70 प्रतिशत तक कम हो गई।

इस गिरावट के चलते एक लाख से ज्यादा छोटे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। कई निवेशक ऐसे शेयरों के साथ फंस गए, जिन्हें वे बेच नहीं पा रहे थे। जिस तेजी से मुनाफा कमाने की उम्मीद में लोगों ने निवेश किया था, उसी तेजी से उनकी रकम का बड़ा हिस्सा डूब गया।

छह शहरों में 29 ठिकानों पर छापेमारी

ED ने इस मामले में मुंबई, नासिक, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और भावनगर में कुल 29 ठिकानों पर तलाशी ली। इनमें दोनों कंपनियों के कार्यालय, उनके प्रमोटरों के आवास, कम कीमत पर शेयर पाने वाले लोगों के ठिकाने, स्टॉक-ब्रोकिंग और फाइनेंस कंपनियों के कार्यालय शामिल हैं। इसके अलावा उन लोगों के परिसरों की भी तलाशी ली गई, जिन पर प्रचार करने वाले व्हाट्सऐप ग्रुप चलाने का संदेह है।

छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने कई दोष सिद्ध करने वाले डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल उपकरण, शेयरों के लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड और संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स बरामद कर जब्त किए हैं। ED मामले की आगे जांच कर रही है।

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