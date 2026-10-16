IND W vs ZIM W LIVE Score Updates: भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हरमनप्रीत कौर के सफल कार्यकाल के बाद अब स्मृति मंधाना की कप्तानी के युग का आगाज हो गया है। भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। भारतीय टीम में कई सालों के बाद हरमनप्रीत कौर बतौर प्लेयर उतरी हैं। वहीं शैफाली वर्मा इस टी20 टीम की उपकप्तान हैं। इस सीरीज के तीनों मुकाबले रायपुर में ही खेले जाएंगे। पहली बार भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमें टी20 इंटरनेशनल में आमने-सामने हैं।

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