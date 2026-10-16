IND W vs ZIM W LIVE Score Updates: भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हरमनप्रीत कौर के सफल कार्यकाल के बाद अब स्मृति मंधाना की कप्तानी के युग का आगाज हो गया है। भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। भारतीय टीम में कई सालों के बाद हरमनप्रीत कौर बतौर प्लेयर उतरी हैं। वहीं शैफाली वर्मा इस टी20 टीम की उपकप्तान हैं। इस सीरीज के तीनों मुकाबले रायपुर में ही खेले जाएंगे। पहली बार भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमें टी20 इंटरनेशनल में आमने-सामने हैं।
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श्री चरणी ने दिया जिम्बाब्वे को दूसरा झटका
भारत के लिए इस साल बेहतरीन फॉर्म में गेंदबाजी करने वाली श्री चरणी ने दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने 53 रन की साझेदारी तोड़ी और मुपाचिकवा को 16 रन पर पवेलियन भेजा। साल 2026 में श्री चरणी का यह 48वां टी20 इंटरनेशनल विकेट है। जिम्बाब्वे का स्कोर 60/2
जिम्बाब्वे का स्कोर 10 ओवर में 60/1
जिम्बाब्वे की सेट ओपनर केलिस नधलोवु 32 गेंद पर 42 रन बनाकर डटी हुई हैं। वहीं 24 गेंद पर 16 रन बनाकर मुपाचिकवा भी एक छोर संभाले हैं। दोनों के बीच 53 रन की साझेदारी हो चुकी है। 10 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 60/1
पावरप्ले में जिम्बाब्वे का स्कोर 34/1
जिम्बाब्वे की ओपनर बिलव्ड बीजा का खाता नहीं खुला लेकिन दूसरी ओपनर केलिस नधलोवु 23 गेंद पर 28 रन बना चुकी हैं। वहीं मुपाचिकवा 4 रन बनाकर दूसरे छोर पर खेल रही हैं। पावरप्ले के 6 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 34/1
जिम्बाब्वे की ओपनर नधलोवु की अच्छी बैटिंग
पहले ओवर में 7 रन पर विकेट गंवाने के बाद जिम्बाब्वे की दूसरी ओपनर केलिस नधलोवु ने एक छोर अच्छे से संभाला है। वह 15 गेंद पर 23 रन बना चुकी हैं। वहीं उनका साथ दे रही हैं मोदेस्टर मुपाचिकवा जिन्होंने 7 गेंद पर 2 रन बनाए हैं। 4.3 ओवर में जिम्बाब्वे 27/1
क्रांति गौड़ ने बीजा को 0 पर किया आउट
क्रांति गौड़ ने पहले ओवर में ही भारत को सफलता दिलाई और जिम्बाब्वे की ओपनर बिलव्ड बीजा को 0 पर पवेलियन भेज दिया। जिम्बाब्वे को 7 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा।
क्रांति गौड़ ने शुरू की गेंदबाजी
भारत के लिए पहला ओवर क्रांति गौड़ ने शुरू किय है। जिम्बाब्वे के लिए बिलव्ड बिजा और केलिस नधलोवु ने पारी की शुरुआत की है।
जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11
न्याशा ग्वानजुरा, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, केलिस नधलोवु, बिलव्ड बिज़ा, जोसेफिन नकोमो (कप्तान), मोडेस्टर मुपाचिक्वा (विकेटकीपर), मिशेल मावुंगा, फ्रांसिस्का छिपारे, ओलिंडर छारे, तेंदानेई मायकुशा, शार्न मायर्स।
भारत की प्लेइंग 11
स्मृति मंधाना (कप्तान), शैफाली वर्मा, अनुष्का शर्मा, हरमनप्रीत कौर, निकी प्रसाद, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी।
निकी प्रसाद करेंगी डेब्यू
भारतीय महिला क्रिकेटर निकी प्रसाद को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू का मौका मिला है। वहीं अनुष्का शर्मा को भी
टीम में जगह मिली है।
स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी
भारत की नवनियुक्त कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। यह बतौर नियमित कप्तान उनका पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला है।
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भारत की संभावित प्लेइंग 11
शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना (कप्तान), ऋचा घोष, हरमनप्रीत कौर, अनुष्का शर्मा, निकी प्रसाद, दीप्ति शर्मा, मीनू मणि, श्री चरणी, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी।
श्री चरणी इतिहास रचने से 3 कदम दूर
श्री चरणी के 3 विकेट लेते ही 2026 में 50 विकेट पूरे हो जाएंगे। वह एक साल में महिला टी20 क्रिकेट में 50 विकेट लेने वालीं दुनिया की तीसरी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की फुल मेंबर्स टीम की पहली खिलाड़ी बन जाएंगी।
स्मृति मंधाना इतिहास रचने से 133 रन दूर
स्मृति मंधाना ने अब तक टी20 इंटरनेशनल में 4867 रन बनाए हैं। इस मामले में महिला व पुरुष सभी क्रिकेटर स्मृति से पीछे हैं। अगर वह इस सीरीज में 133 रन बनाती हैं तो वह 5000 टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली एकमात्र क्रिकेटर बन जाएंगी।
कहां होगा मैच का लाइव टेलीकास्ट?
भारत और जिम्बाब्वे के बीच महिला टी20 सीरीज का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क 1 सहित विभिन्न चैनल्स पर देख पाएंगे। वहीं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी। जनसत्ता.कॉम पर भी आपको इस मैच के सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे।
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भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का शेड्यूल
पहला टी20 मैच: 16 अक्टूबर 2026, शाम 7 बजे (IST)
दूसरा टी20 मैच: 18 अक्टूबर 2026, शाम 7 बजे (IST)
तीसरा टी20 मैच: 20 अक्टूबर 2026, शाम 7 बजे (IST)
कितने बजे होगा मैच का टॉस?
भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहले महिला टी20 मुकाबले का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा। इस मुकाबले के लाइव एक्शन की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी।
जिम्बाब्वे की महिला टीम का स्क्वाड
जोसेफिन नकोमो (कप्तान), बिलव्ड बिज़ा, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, केलिस नधलोवु, मिशेल मावुंगा, न्याशा ग्वानजुरा, नोम्पिलो सिबांडा, लोरिन फिरी, चिएजा दुरुरु, मोडेस्टर मुपाचिक्वा, तेंदानेई मायकुशा।
भारतीय टीम का स्क्वाड
स्मृति मंधाना (कप्तान), शैफाली वर्मा, निकी प्रसाद, हरमनप्रीत कौर, अनुष्का शर्मा, ऋचा घोष, जी कमलिनी, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, जिंतिमानी कलिता, मिन्नू मणि।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम जिम्बाब्वे महिला टी20 मुकाबले के सभी लाइव स्कोर अपडेट्स जानने को मिलेंगे। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।