इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2026 पर घूमें भारत के ये 6 अनदेखे संग्रहालय, हर जगह समेटे है खास विरासत
ये संग्रहालय सिर्फ पुरानी वस्तुओं का संग्रह नहीं, बल्कि भारत की विविध संस्कृति, संघर्ष, परंपराओं और मानवीय कहानियों का जीवंत दस्तावेज हैं। इस International Museum Day पर भीड़-भाड़ वाले पर्यटन स्थलों से हटकर इन छिपे हुए संग्रहालयों की सैर करें और भारत की विरासत को नए अंदाज में जानें।
हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इतिहास, कला और संस्कृति को संरक्षित करने वाले संग्रहालयों के महत्व को समझाना है। भारत में कई प्रसिद्ध संग्रहालय हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कम चर्चित होने के बावजूद बेहद खास हैं। ये संग्रहालय न सिर्फ अनोखी कहानियां समेटे हुए हैं, बल्कि भारत की विविध संस्कृति, लोक परंपराओं और इतिहास की दुर्लभ झलक भी दिखाते हैं। अगर आप इस इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर कुछ अलग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इन 6 अनदेखे और खास संग्रहालयों की यात्रा जरूर करें।
अरणा-झरना: द डेजर्ट म्यूजियम ऑफ राजस्थान राजस्थान के रेगिस्तानी जीवन और लोक संस्कृति को करीब से समझना चाहते हैं तो यह संग्रहालय बेहतरीन जगह है। यहां रेगिस्तानी समुदायों की जीवनशैली, पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली, लोक कलाएं और वस्त्र संस्कृति को खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। यह म्यूजियम राजस्थान की विरासत को बेहद अनोखे तरीके से पेश करता है। (Photo Source: arnajharna.org.in)
केरल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड हेरिटेज कोच्चि स्थित यह संग्रहालय इतिहास, आधुनिक कला और सांस्कृतिक कहानियों का शानदार मेल है। यहां इंटरैक्टिव गैलरी और प्रदर्शनों के जरिए केरल के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को दर्शाया गया है। यह जगह इतिहास और कला दोनों में रुचि रखने वालों के लिए खास अनुभव बन सकती है। (Photo Source: Kerala Museum of History and Heritage/Facebook)
मायोंग सेंट्रल म्यूजियम एंड एम्पोरियम असम का मायोंग गांव लंबे समय से जादू और रहस्यमयी लोककथाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी गांव में स्थित यह अनोखा संग्रहालय प्राचीन पांडुलिपियों, तांत्रिक वस्तुओं और स्थानीय परंपराओं को प्रदर्शित करता है। यहां जाकर आपको असम के रहस्यमयी इतिहास की दिलचस्प झलक देखने को मिलेगी। (Photo Source: assamtourism.gov.in)
सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद का सालार जंग म्यूजियम भारत के सबसे समृद्ध संग्रहालयों में गिना जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे उतनी पहचान नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। यहां दुनिया भर की दुर्लभ कलाकृतियां, प्राचीन घड़ियां, मूर्तियां, पांडुलिपियां और एंटीक वस्तुएं मौजूद हैं। इसकी विशाल कलेक्शन इतिहास और कला प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। (Photo Source: salarjungmuseum.in)
श्रेयस फोक म्यूजियम यह संग्रहालय गुजरात की लोक संस्कृति को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण काम करता है। यहां पारंपरिक वस्त्र, कढ़ाई, खिलौने, जनजातीय कला, हस्तशिल्प और लोक जीवन से जुड़ी कई दुर्लभ वस्तुएं देखने को मिलती हैं। भारतीय लोक विरासत को समझने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। (Photo Source: gujarattourism.com)