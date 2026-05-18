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हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इतिहास, कला और संस्कृति को संरक्षित करने वाले संग्रहालयों के महत्व को समझाना है। भारत में कई प्रसिद्ध संग्रहालय हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कम चर्चित होने के बावजूद बेहद खास हैं। ये संग्रहालय न सिर्फ अनोखी कहानियां समेटे हुए हैं, बल्कि भारत की विविध संस्कृति, लोक परंपराओं और इतिहास की दुर्लभ झलक भी दिखाते हैं। अगर आप इस इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर कुछ अलग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इन 6 अनदेखे और खास संग्रहालयों की यात्रा जरूर करें।