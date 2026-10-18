हरियाणा के करनाल में श्रीनगर जा रही एक लग्जरी बस पर कथित तौर पर पत्थरबाजी हुई है। यह घटना शनिवार रात हुई है। घटना में कई कश्मीरी यात्री घायल हो गए। यात्रियों ने हरियाणा पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि हमलावरों के बजाय, उन्होंने एक यात्री को उठा लिया। हालांकि हरियाणा पुलिस ने कहा कि यह घटना पार्किंग विवाद की वजह से हुई और दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के कारण कोई FIR दर्ज नहीं की गई है।

इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरियाणा सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया है। इस बीच कश्मीर के नेताओं ने बस पर हमले को कश्मीरियों के खिलाफ हेट क्राइम बताया है।

चार यात्री घायल

शनिवार शाम को जम्मू और कश्मीर रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बस को करनाल के पास कथित तौर पर चार लोगों ने निशाना बनाया, जिससे चार यात्री घायल हो गए और बस को काफी नुकसान हुआ। स्टार वर्ल्ड एडवेंचर्स की बस पर मोटे अक्षरों में कश्मीर लिखा हुआ था। स्टार वर्ल्ड एडवेंचर्स के मालिक आदिल अहमद भट ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “रात के करीब 10.30 बजे, बस डिवाइन ढाबा के पास रुकी। पास में ही चार पैसेंजर वाली एक कार थी। उन्होंने ड्राइवर से कश्मीरी बस को वहां से हटाने के लिए कहा। ड्राइवर को लगा कि वे अपनी कार निकालने के लिए थोड़ी जगह मांग रहे हैं। उसने उनसे कहा कि इसके लिए काफी जगह है।”

आदिल भट ने कहा कि हमलावर चिल्लाए कि वे कश्मीरी बस को सड़कों पर नहीं चलने देंगे और उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट फाड़ दी। उन्होंने कहा, “इस बार, पैसेंजर ने पलटवार किया।” भट ने कहा कि पुलिस ने हमलावरों को रोकने और उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय, एक पैसेंजर को उठा लिया और पुलिस पर हमला करने के लिए उस पर केस करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि बाद में उसे छोड़ दिया गया।

बस के रविवार रात श्रीनगर पहुंचने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, “यह बुरी घटना कभी नहीं होनी चाहिए थी।” उमर अब्दुल्ला के ऑफिस ने X पर पोस्ट किया, “चीफ मिनिस्टर के ऑफिस ने J&K जा रही बस से जुड़ी बुरी घटना को हरियाणा सरकार के सामने उठाया है और यात्रियों की सुरक्षा और भलाई के लिए चिंता जताई है।”

हरियाणा सरकार ने क्या कहा?

पोस्ट में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने कानून के मुताबिक तुरंत और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। पोस्ट में लिखा था, “J&K सरकार प्रभावित यात्रियों के साथ है और हालात पर करीब से नज़र रख रही है।” पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के लीडर वहीद पारा ने घटना की निंदा करते हुए जवाबदेही की मांग की। उन्होंने कहा, “नफरत आम कश्मीरियों को असुरक्षित बना रही है। हम गिरफ्तारी और जवाबदेही की मांग करते हैं।”

पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने इसे नफ़रत की परेशान करने वाली घटना कहा। उन्होंने कहा, “आम लोगों को ले जा रही गाड़ी को टारगेट करना और एक बुज़ुर्ग यात्री को चोट पहुँचाना एक ऐसा काम है जिसे बिना चुनौती दिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह नफ़रत की घटना है। कश्मीरियों से नफरत में डूबा एक पागल आम लोगों के खिलाफ़ हिंसा में शामिल हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस घटना को गंभीरता से लिया जाएगा और हमलावरों को वह सज़ा मिलेगी जिसके वे हकदार हैं।”

घाटी के मुख्य मौलवी मीरवाइज़ उमर फारूक ने कहा, “J&K में रजिस्टर्ड गाड़ियों को धमकियों की रिपोर्ट लोगों में चिंता पैदा कर रही हैं। जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें कश्मीरी यात्रियों की सुरक्षा पक्की करनी चाहिए और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ़ तेज़ी से और सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।”

यह भी पढ़ें: ‘स्पीकर साहब कुर्सी छोड़ो’, जम्मू कश्मीर में पास हुआ पूर्ण राज्य बहाल करने का प्रस्ताव

जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को पूर्ण राज्य का दर्जा मांग करने वाला एक प्रस्ताव पास कर दिया है। इस दौरान जहां सत्ता पक्ष के सभी विधायक मौजूद रहे। वहीं, भाजपा विधायकों ने प्रस्ताव पटल पर आने के दौरान ही सदन से वॉक आउट कर दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें