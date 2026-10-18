Tula Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 18 October 2026: जानें आज का दिन तुला राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Tula राशिफल (18 अक्टूबर 2026)।

आज का तुला राशि का राशिफल (18 अक्टूबर): अचानक और अस्वाभाविक परिस्थिति के निर्माण होने से बहुत समय से वियोग में रह रहे विवाहित अनायास फिर से एक हो जायेंगे।बच्चों के बीच के छोटे मोटे झगड़ों के कारण आज परिवार असहज हो सकता है। इन्हें निपटाना ज़रा मुश्किल मालूम होगा।नए अनुबंध कागजी दस्तावेजीकरण के कारण प्रलंबित हो सकते हैं उचित कदम उठाने की सलाह है। शिक्षकों के लिए एक बहुत ही निष्क्रिय और चिंतापूर्ण दिवस है। परिवार में किसी की तबियत बिगडने की समस्या आ सकती है।चित्रकारों को किसी मशहूर चित्रकला विद्यालय में प्रवेश मिल सकता है।

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