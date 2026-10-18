भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड दौरे पर 5-5 टी20 और वनडे मैचों की सीरीज के बाद दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी और इस सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर से जबकि दूसरा मैच 27 नवंबर से खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया के पूर्व बैटर चेतेश्वर पुजारा ने भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन का चयन किया। पुजारा ने इस टीम में साई सुदर्शन और कुलदीप यादव को शामिल नहीं किया। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बनाया।

पुजारा की प्लेइंग इलेवन में कुलदीप-सुंदर शामिल नहीं

क्रिकइंफो ने रविवार को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें पुजारा ने अपनी इंडिया प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बतौर ओपनर चुना जबकि तीसरे नंबर पर देवदत्त पडिक्कल को रखा। इस सीरीज के पहले मैच के लिए पुजारा ने चौथे नंबर पर कप्तान शुभमन गिल को रखा जबकि ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को 5वें और छठे नंबर पर जगह दी। 7वें स्थान के लिए पुजारा ने सुंदर की जगह जडेजा को प्राथमिकता दी और उनके बाद नितीश कुमार रेड्डी को टीम में जगह दी। चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में भी नीतीश चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पांच विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों को चुना है। इनमें से पुजारा ने 19 नवंबर से वेलिंगटन में होने वाले रेड-बॉल मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया है। कुलदीप यादव और अंशुल कंबोज को पुजारा की इस प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल पाई। कुलदीप यादव को न्यूजीलैंड दौरे के लिए तीनों फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम में जगह दी, लेकिन वो कितना मैच खेल पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। पुजारा ने अपनी टेस्ट टीम में कुलदीप को भी शामिल नहीं किया। उन्होंने शायद ऐसा न्यूजीलैंड की कंडीशन को देखते हुए किया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पुजारा ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम

शुबमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर)*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज।

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)