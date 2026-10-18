Vrishabha Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 18 October 2026: जानें आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Vrishabha राशिफल (18 अक्टूबर 2026)।

आज का वृष राशि का राशिफल (18 अक्टूबर): आपके भाग्य का सितारा आज चमक रहा है। इसके असर से आज आप अपने प्यार का निवेदन बहुत अच्छी तरह करेंगे।माता-पिता के लिए बच्चों का स्वास्थ्य कुछ चिंता का विषय हो सकता है। अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।यात्रा में आज अनापेक्षित समस्याएं आ सकती है जो आपको दिन भर परेशान कर सकती है।नया काम ढूंढ रहे लोगों की कुछ नए असरदार व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है। उन्हें प्रभावित करने का पूरा प्रयत्न करें।छात्र आज कठिन गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। उन्हें इस बात से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि वे क्या कर रहे हैं।लंबे समय से चले आ रहे विवाद में फंसे खिलाड़ियों को आखिरकार छुटकारा मिलेगा। उन पर लगे दोषों का भी परिहार हो जायेगा।

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