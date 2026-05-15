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चपोरा फोर्ट, गोवा – दिल चाहता है

अगर भारत में किसी फिल्म ने युवाओं की ट्रैवल संस्कृति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो वह दिल चाहता है थी। गोवा का चपोरा फोर्ट पहले केवल इतिहास प्रेमियों और बैकपैकर्स के बीच लोकप्रिय था, लेकिन फिल्म में आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना के साथ बैठकर समुद्र को निहारने वाला सीन इतना मशहूर हुआ कि यह दोस्तों के साथ घूमने वालों की पसंदीदा जगह बन गया। आज यहां जाकर उसी अंदाज में फोटो खिंचवाना एक ट्रेंड बन चुका है। (Still From FIlm)