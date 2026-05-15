जब फिल्मों ने बढ़ाया इन जगहों का क्रेज! बॉलीवुड के कारण रातोंरात मशहूर हुए भारत के ये 8 टूरिस्ट डेस्टिनेशन
बॉलीवुड फिल्मों ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि भारत में ट्रैवल कल्चर को भी नई दिशा दी। फिल्मों में दिखाए गए ये खूबसूरत डेस्टिनेशन्स आज लाखों लोगों की ट्रैवल बकेट लिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। आइए जानते हैं भारत की उन 8 जगहों के बारे में, जो बॉलीवुड की वजह से वायरल ट्रैवल…
सोशल मीडिया और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स के दौर से पहले बॉलीवुड फिल्में ही लोगों को नई-नई जगहों से परिचित कराती थीं। फिल्मों के गाने, रोड ट्रिप सीन और खूबसूरत लोकेशन्स दर्शकों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ते थे कि लोग उन जगहों को अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में शामिल कर लेते थे। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो फिल्मों में दिखने के बाद अचानक बेहद लोकप्रिय हो गईं। आइए जानते हैं उन 8 डेस्टिनेशन्स के बारे में जो बॉलीवुड की वजह से ट्रैवल सेंसेशन बन गए। (Still From FIlm)
चपोरा फोर्ट, गोवा – दिल चाहता है अगर भारत में किसी फिल्म ने युवाओं की ट्रैवल संस्कृति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो वह दिल चाहता है थी। गोवा का चपोरा फोर्ट पहले केवल इतिहास प्रेमियों और बैकपैकर्स के बीच लोकप्रिय था, लेकिन फिल्म में आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना के साथ बैठकर समुद्र को निहारने वाला सीन इतना मशहूर हुआ कि यह दोस्तों के साथ घूमने वालों की पसंदीदा जगह बन गया। आज यहां जाकर उसी अंदाज में फोटो खिंचवाना एक ट्रेंड बन चुका है। (Still From FIlm)
पर्रा रोड, गोवा – डियर जिंदगी गोवा की पर्रा रोड, जिसे कोकोनट रोड भी कहा जाता है, फिल्म डियर जिंदगी में आलिया भट्ट के दृश्यों के बाद इंटरनेट सेंसेशन बन गई। नारियल के ऊंचे-ऊंचे पेड़ों से घिरी यह शांत सड़क आज गोवा की सबसे ज्यादा फोटोग्राफ की जाने वाली जगहों में शामिल है। यहां लोग फोटोशूट, इंस्टाग्राम रील्स और आरामदायक ड्राइव के लिए पहुंचते हैं। (Still From FIlm)
पैंगोंग त्सो, लद्दाख – 3 इडियट्स फिल्म 3 इडियट्स के आखिरी हिस्से में दिखाया गया पैंगोंग त्सो झील तुरंत ही पर्यटन का बड़ा आकर्षण बन गई। अपने बदलते नीले रंगों के लिए मशहूर यह झील फिल्म के बाद लाखों पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन गई। यहां फिल्म से प्रेरित कैफे, फोटो पॉइंट और यादगार चीजों की दुकानें खुल गईं। आज भी लोग यहां फिल्म की मशहूर पीली स्कूटर के साथ तस्वीरें खिंचवाने आते हैं। (Still From FIlm)
लेह-लद्दाख – 3 इडियट्स हालांकि ज्यादा चर्चा पैंगोंग झील की हुई, लेकिन 3 इडियट्स ने पूरे लेह-लद्दाख को भारतीय यात्रियों के सपनों की मंजिल बना दिया। बाइक ट्रिप, सेल्फ-ड्राइव रोड ट्रिप, कैंपिंग और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने में इस फिल्म की बड़ी भूमिका रही। आज लेह भारत के सबसे लोकप्रिय रोड ट्रिप डेस्टिनेशन में गिना जाता है। (Still From FIlm)
रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश – जब वी मेट जब वी मेट में दिखाए गए बर्फीले पहाड़ों और खूबसूरत रास्तों ने रोहतांग पास को खास पहचान दिलाई। फिल्म की सफलता के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। कपल्स और युवा आज भी यहां फिल्म जैसी फील लेने और हिमालय की खूबसूरती का आनंद उठाने पहुंचते हैं। (Still From FIlm)
उदयपुर, राजस्थान – ये जवानी है दीवानी झीलों और महलों का शहर उदयपुर पहले से ही खूबसूरत पर्यटन स्थल था, लेकिन ये जवानी है दीवानी की भव्य शादी वाले दृश्यों ने इसकी लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी। फिल्म के बाद यहां डेस्टिनेशन वेडिंग्स और लग्जरी टूरिज्म में बड़ा उछाल देखा गया। आज उदयपुर शादी और शाही छुट्टियों के लिए पसंदीदा जगह बन चुका है। (Still From FIlm)
अथिराप्पिल्ली फॉल्स, केरल – बाहुबली: द बिगनिंग बाहुबली में अथिराप्पिल्ली फॉल्स के भव्य दृश्यों ने इस जगह को देशभर में नई पहचान दिलाई। खासकर झरने के पास फिल्माया गया शिवलिंग वाला आइकॉनिक सीन दर्शकों के मन में बस गया। फिल्म में दिखाए गए इस विशाल और मनमोहक झरने ने प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफर्स और फिल्म फैंस को यहां आने के लिए प्रेरित किया। बाहुबली के बाद इस खूबसूरत जगह की लोकप्रियता और पर्यटन में काफी बढ़ोतरी हुई। (Still From FIlm)
अथिराप्पिल्ली फॉल्स, केरल – रावण बाहुबली से पहले रावण फिल्म ने भी अथिराप्पिल्ली फॉल्स की प्राकृतिक सुंदरता को बड़े पर्दे पर खूबसूरती से दिखाया था। फिल्म में झरने की रहस्यमयी और जंगली खूबसूरती ने दर्शकों का ध्यान खींचा। घने जंगलों और तेज बहते झरने के दृश्य फिल्म के माहौल को और प्रभावशाली बनाते हैं। रावण के बाद भी कई लोग इस अनछुई प्राकृतिक जगह को करीब से देखने के लिए यहां पहुंचने लगे। (Still From FIlm)