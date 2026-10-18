केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस महीने की शुरुआत में मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए एक्टर इमरान खान की आलोचना की है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि हर भारतीय नागरिक को किसी भी मुद्दे पर विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे प्रदर्शनों में किसी विदेशी नागरिक का हिस्सा लेना मंज़ूर नहीं है।

चिराग पासवान ने कहा, “मुझे एक्टर और उनका काम पसंद है। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए था कि वह सिर्फ देश में इतने लंबे समय तक काम करने की वजह से भारतीय नागरिक नहीं बन गए। अगर भारतीय नागरिक विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हैं, तो मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन जब विदेशी नागरिक ऐसा करते हैं, तो यह चिंता की बात है। केंद्र सरकार का हिस्सा होने के नाते, मैं विदेशी ताकतों के समर्थन से देश में अराजकता फैलाने की कोशिशों को लेकर चिंतित हूं।”

इमरान खान को मिला है नोटिस

चिराग पासवान ने राजनीति में आने से पहले फिल्मों में हाथ आजमाया था। वह इमरान खान को जारी किए गए ‘लीव इंडिया’ नोटिस के बारे में सवालों का जवाब दे रहे थे, जो एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डहोल्डर हैं और जिन पर फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप है।

फिल्म सुपरस्टार आमिर खान के भतीजे इमरान खान का जन्म अमेरिका में हुआ था और उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। हालांकि, वे भारत में पले-बढ़े हैं और एक दशक से ज़्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। एक्टर को यह नोटिस मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए एक प्रदर्शन में शामिल होने के कुछ दिनों बाद मिला।

चिराग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

चिराग पासवान ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भी आलोचना की कि वे गोवा में अपने राजनीतिक कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के बाद कोलकाता में अपने तय कार्यक्रम रद्द कर दिए, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। चिराग पासवान ने कहा कि अमित शाह ने इस घटना के बाद अपने कार्यक्रम रद्द करके संवेदनशीलता दिखाई है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, “यह प्राथमिकताओं में अंतर दिखाता है। एक तरफ, हमारे गृह मंत्री हैं, जो एक त्रासदी के प्रति संवेदनशील हैं और दूसरी तरफ, हमारे पास विपक्ष है, जिसके लिए राजनीति से ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता।”

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केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर जो हालिया बयान दिया था उसके बाद से उनकी बयानबाजी लगातार NDA सरकार की चिंता बढ़ा रही है। चिराग ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा था कि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। पढ़ें पूरी खबर