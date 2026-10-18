महिलाओं के वॉर्डरोब में साड़ियों का एक से बढ़कर एक कलेक्शन होता है। बनारसी, सिल्क, जॉर्जेट और कॉटन यानी सूती साड़ियों को अलग-अलग मौके पर स्टाइल किया जाता है। हालांकि समय के साथ कुछ साड़ियां पुरानी हो जाती हैं, इनका रंग फीका पड़ सकता है या इनमें छेद निकल जाता है। ऐसे में आप इन साड़ियों को अलग रख देती हैं। आपके पास ऐसी ही पुरानी सूती साड़ी है, तो इसका इस्तेमाल करके स्टोरेज बैग तैयार किया जा सकता है।

पुरानी सूती साड़ी अगर आपकी अलमारी में यूं ही रखी है, तो उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि पुरानी साड़ियों को दोबारा पहनना मुमकिन नहीं है, ऐसे में आप इससे घर के जरूरी सामान को रखने में इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे सुंदर स्टोरेज बैग तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ साड़ी, कैंची और सुई-धागे की जरूरत होगी।

स्टोरेज बैग के लिए जरूरी सामान

पुरानी सूती साड़ी का बेहतर उपयोग करने और कपड़ों तथा जरूरी सामानों को व्यवस्थित रखने के लिए सुंदर स्टोरेज बैग तैयार किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए मजबूत सूती साड़ी चुनें, ताकि बैग आसानी से फटेगा या खराब नहीं होगा। इसके लिए आपको पुरानी सूती साड़ी, कैंची, धागा और सुई, सिलाई मशीन, जिप और लैस की जरूरत होगी।

बनाने का तरीका

स्टोरेज बैग बनाने के लिए सबसे पहले अलमारी से ऐसी सूती साड़ी का चुनाव करें, जिसे आप नहीं पहनती हैं। यह साड़ी मजबूत होनी चाहिए जिससे बैग भी मजबूत बन सके। अब इस साड़ी को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। क्योंकि बैग तैयार होने के बाद साड़ी पर लगे दाग को हटाना मुश्किल हो सकता है। अब कपड़े को उस अनुसार काटें जिस साइज का आप बैग बनाना चाहते हैं। बैग के लिए चारों हिस्से बनाने के लिए कपड़े को टुकड़ों में काट लें। ऊपर वाले हिस्से के लिए एक टुकड़ा, नीचे वाले हिस्से के लिए एक टुकड़ा और बगल वाले हिस्से के लिए दो आयताकार टुकड़े काट लें। बैग का हैंडल बनाने के लिए साड़ी के मजबूत हिस्से से दो लंबी पट्टी काटें। पट्टी को मजबूत बनाने के लिए दोनों किनारों को मोड़कर अंदर की तरफ सिलाई कर लें।

अब नीचे वाले हिस्से से चारों तरफ की पट्टी को जोड़कर सिलाई कर लें। अगर नीचे का हिस्सा मजबूत करना चाहते हैं, तो बेस के लिए गत्ते को लगा सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से को तीन तरफ से सिल लें। अब ऊपर के हिस्से में जिप लगाएं, इससे सामान रखने में आसानी होगी और धूल-मिट्टी भी नहीं जाएगी। अगर आपको जिप नहीं लगानी है, तो इसे खुला भी रख सकती हैं। अब दोनों हैंडल को दोनों तरफ के हिस्से में लगाएं। इनकी अच्छी तरह सिलाई करें ताकि हैंडल आसानी से निकले न। सभी किनारों को अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई कर लें ताकि बैग मजबूत बने। इसे बाहर से सजाने के लिए चारों तरफ लेस लगा सकते हैं। इस तरह बैग तैयार हो जाएगा, जिसमें आप बेडशीट, साड़ी, तौलिया या अन्य चीजें रख सकते हैं।

इस्तेमाल करने का तरीका

इस स्टोरेज बैग में आप अपने कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप का सामान या अन्य जरूरी चीजों को रख सकती हैं। यह अलमारी, बेड के नीचे या शेल्फ पर चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखने में मददगार साबित हो सकता है। खास बात यह है कि इस बैग को आप धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप छोटे, बड़े या मध्यम आकार के बैग आसानी से बना सकती हैं, जिसमें जरूरत के अनुसार चीजों को रखा जा सकता है।