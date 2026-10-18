टीवी एक्टर नकुल मेहता ने हाल ही में अपनी पत्नी जानकी के साथ एक पॉडकास्ट में पैरेंटिंग के ऊपर बात की। उन्होंने द इंडियन पैरेंट पॉड में दाल चावल पैरेंटिंग को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने पैरेंटिंग की तुलना दाल-चावल की सुकून देने वाली थाली से की। उन्होंने इसे सरल और पोषण देने वाली चीज बताया। उनके अनुसार माता पिता को यह तय करना चाहिए कि इसमें कितना तड़का लगाना चाहिए। बच्चों की परवरिश, उनके साथ समय बिताने और उनके लिए कुछ दायरे तय करने जैसी जरूरी बातों के बारे में जानकारी दी।

आज के दौर में माता-पिता के लिए बच्चे की अच्छी परवरिश किसी चुनौती से कम नहीं है। आज की दुनिया में अक्सर माता को अपने बच्चों को बेहतरीन अनुभव और अवसर देने का दबाव रहता है। ऐसे में यह ख्याल मन में जरूर आता है कि क्या रोजमर्रा के पल, बड़े और दिखावटी प्रयासों से ज्यादा मायने रख सकते हैं?

इस विषय पर इंडियन एक्सप्रेस ने पीएसआईआर अस्पताल की मनोवैज्ञानिक और काउंसलर अर्पिता कोहली से बात की। उन्होंने बताया कि यह धारणा बच्चों के पालन-पोषण में निरंतरता, भावनात्मक सुरक्षा और रोजमर्रा की सरल बातचीत के महत्व को दर्शाती है।

क्या होती है दाल-चावल पैरेंटिंग

अर्पिता कोहली के अनुसार दाल चावल पैरेंटिंग को एक ऐसी शैली के रूप में समझ सकते हैं जो सादगी, निरंतरता और भावनात्मक स्थिरता पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि आज की दुनिया में माता-पिता पर सबसे अच्छा बनने का दबाव होता है। ऐसे में बच्चों को बड़ी-बड़ी चीजों या महंगे अनुभवों के बजाय सुरक्षा, प्यार और रोजमर्रा के जुड़ाव के पलों की ज्यादा जरूरत होती है।

नियमित रूटीन और लगातार देखभाल बच्चों को यह समझने में मदद कर सकती है कि उन्हें अपने आसपास के माहौल से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। चाहे वह एक साथ खाना खाना हो, दिनभर की बातों पर चर्चा करनी हो, सोने के समय की दिनचर्या का पालन करना हो ये चीजें बच्चों में अपनापन की भावना को मजबूत कर सकती हैं। कोहली के अनुसार बच्चों के लिए एक तय रूटीन और देखभाल करने वाले ऐसे लोग सबसे अच्छे होते हैं, जो उन्हें सेफ, प्यार और भावनात्मक रूप से निश्चिंत महसूस करा सकें।

इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि माता-पिता को सख्त रूटीन और एक ही तरीके की पैरेंटिंग को अपनाना चाहिए। बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करनी चाहिए।

बच्चों के लिए जरूरी है इमोशनली उपस्थित होना

अर्पिता कोहली के अनुसार जिन बच्चों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है या उन्हें समझा जा रहा है, उनमें आत्मविश्वास, भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता और स्वस्थ रिश्ते विकसित होने की संभावना अधिक होती है। माता-पिता के साथ सहयोगी रिश्ता बच्चों को तनावपूर्ण स्थितियों, निराशाओं और अनिश्चितता का सामना करने में मदद कर सकता है। हर समस्या को माता-पिता द्वारा सुलझाए जाने की उम्मीद करने की बजाय बच्चे यह सीखता है कि किस तरह वह मुश्किलों से खुद निपट सकता है।

सबसे जरूरी बात यह है कि भावनात्मक रूप से उपलब्ध होने का मतलब हर पल शारीरिक रूप से मौजूद रहना नहीं होता है। इसका मतलब है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब ध्यान देना और प्रतिक्रिया देना। उदाहरण के लिए माता-पिता अपने व्यस्त काम के बीच समय निकालकर बच्चे की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो यह उनके बीच का रिश्ता मजबूत कर सकता है।

बच्चे के लिए अधिक मौजूद कैसे रहें?

जब बच्चे अपनी चिंताएं या समस्याएं शेयर करें, तो माता-पिता को उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। जरूरी बात के दौरान फोन को साइड में रख दें और बच्चों की पसंद की एक्टिविटीज में उनके साथ शामिल होना चाहिए।

माता-पिता अपने बच्चे के शौक में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। बिना तुरंत सलाह या समाधान दिए बातचीत के साथ उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं।

बच्चे देखते हुए ज्यादा सीखते हैं। ऐसे में माता-पिता को स्क्रीन के इस्तेमाल की अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। अपनी भावनाओं को सही तरीके से रखना चाहिए।

इसके अलावा बच्चे देखते हैं कि बड़े लोग तकनीक का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तनाव, असहमति या निराशा पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं।