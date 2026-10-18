Newsletters
LIVE TV

मीन राशि – आज का राशिफल (Meen Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 18 अक्टूबर 2026 मीन राशि – आज का राशिफल (Meen Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 18 अक्टूबर 2026

आज का मीन राशि का राशिफल (18 अक्टूबर): आप बहुत भावुक व्यक्ति हैं, अपनी बातें अपने मन में ही दबाए रखने के कारण, रूमानी अनुभवों से आप वंचित रह सकते हैं। प्रियजनों के साथ लंबी सैर आज आपको प्रसन्न और ऊर्जावान बनाएगी।विद्यार्थियों को आज शांतिपूर्ण कठिनाइयों से जूझना होगा। उनका आलसीपन भी परियोजनाओं में देरी करवा सकता है।राजनेता अनौपचारिक समारोहों में कुछ बहुत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से मिल सकते हैं। यह बैठक बेहद विवेकपूर्ण होगी।खिलाड़ियों को आज उनके श्रम और प्रयत्नों के अनुरूप सफलता नहीं मिलेगी। उनका कठोर परिश्रम और सारी मेहनत व्यर्थ जाती हुई महसूस होगी।आपके लिए आज अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण आर्थिक विषयों में बहुत सफल साबित होगा।

Meen Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 18 October 2026: जानें आज का दिन मीन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Meen राशिफल (18 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…

और पढ़ें

Updated: 04:09 AM

राशि

shukra gochar 2026, surya gochar 2026, surya in virgo 2026, sun transit in leo, sun shukra yuti 2026, shukra and budh yuti 2026, budhaditya rajyog 2026, शुक्रादित्य राजयोग 2026, सूर्य शुक्र युति तुला राशि, वृषभ कर्क तुला मकर राशिफल, ज्योतिष राजयोग 17 अक्टूबर, Shukraditya Rajyog 2026, Sun Venus conjunction Libra, Vedic astrology Rajyog, fortunate zodiac signs October 2026
12 महीने बाद सूर्य-शुक्र बनाएंगे शुक्रादित्य राजयोग, वृषभ, तुला और मकर राशि के जातकों को आर्थिक तरक्की के योग

Shukraditya Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं जहां…

राशिफल

मेष
मेष

आपके प्रणय को अंततः आज आपके माता-पिता…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

आपके भाग्य का सितारा आज चमक रहा…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

शादीशुदा जोड़े एक रोमांटिक प्यारे दिन का…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जो लोग विवाहित हैं, उन्हें घरेलू मामलों…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

एकाकी लोगों के लिए आज का दिन…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

आप जिससे प्यार करते हैं उनसे मिलिए…

और पढ़ें
तुला
तुला

अचानक और अस्वाभाविक परिस्थिति के निर्माण होने…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

घर में स्नेह मिलन का आयोजन वयस्कों…

और पढ़ें
धनु
धनु

अविवाहितों के पालक और सम्बन्धी उनके लिए…

और पढ़ें
मकर
मकर

घर के वयस्क अपने कमरों में कुछ…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

मिलन का आनंद आपको खुशी तो देगा,…

और पढ़ें
मीन
मीन

आप बहुत भावुक व्यक्ति हैं, अपनी बातें…

और पढ़ें
मेष
मेष

अकाउंटेंट्स को इस सप्ताह किसी नई कंपनी…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

बच्चों को इस सप्ताह कोई मामूली चोट…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

परिवार में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

अकाउंटेंट्स को सलाह दी जाती है कि…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

सिंगल लोगों को सलाह दी जाती है…

और पढ़ें
तुला
तुला

इंजीनियरों और तकनीकी रूप से योग्य लोगों…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के…

और पढ़ें
धनु
धनु

घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक…

और पढ़ें
मकर
मकर

इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के…

और पढ़ें
मीन
मीन

अपने होमटाउन (गृह नगर) में ट्रांसफर के…

और पढ़ें
मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के…

और पढ़ें
तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के…

और पढ़ें
धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के…

और पढ़ें
मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों…

और पढ़ें
मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों…

और पढ़ें

राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर…

और पढ़ें
वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति…

और पढ़ें
मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के…

और पढ़ें
कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते…

और पढ़ें
सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत…

और पढ़ें
कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ…

और पढ़ें
तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के…

और पढ़ें
वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध…

और पढ़ें
धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत…

और पढ़ें
मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति…

और पढ़ें
कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक…

और पढ़ें
मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के…

और पढ़ें

टॉप स्टोरीज