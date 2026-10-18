Kark Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 18 October 2026: जानें आज का दिन कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kark राशिफल (18 अक्टूबर 2026)।

आज का कर्क राशि का राशिफल (18 अक्टूबर): जो लोग विवाहित हैं, उन्हें घरेलू मामलों पर अपने प्रियजनों की राय लेने की सलाह दी जाती है।दुनिया भर में घूमकर प्रसिद्ध जगहों पर जाना और यात्रा करना आपकी आतंरिक इच्छा रही है। आज आप अपने काम की योजना ही इस तरह बनाएंगे की आपका काम ही आसानी से आपका प्रवास का स्वप्न भी पूरा कर सकें।व्यवसायी व्यापार सम्बन्धी योजनाओं में अच्छी तरक्क़ी करेंगे। सावधानीपूर्वक किया गया नियोजन किसी भी भावी कठिनाई से बचाएगा। अचल संपत्ति के व्यवसायी जो अपने निवास स्थान के नवीनीकरण का काम शुरू करना चाहते है, उनका मांगा हुआ कर्ज बिना किसी विलंब के पारित हो जायेगा।शिक्षण गण आज कार्यशालाओं और सम्मेलनों में व्यस्त रहेंगे जो उन्हें बाद में उनके कामों में सहायक होंगे।आपको कोई संपत्ति या रकम विरासत में मिल सकती है जिसके लिए दस्तावेजों और हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।

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