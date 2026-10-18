बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेन्द्र ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के जरिए भरपूर नाम कमाया। फिल्मों के अलावा उन्हें एक बड़ी सफलता रियल एस्टेट के कारोबार में भी मिली।

अब आप खुद सोचिए, जितेन्द्र ने एक समय पर अपना पहला बंगला जो सिर्फ करीब 4 लाख रुपये का खरीदा था, आज उसके बाद एक्टर 1414 करोड़ रुपये के रियल एस्टेट अम्पायर के मालिक बन गए हैं। हैरानी की बात ये है कि एक्टर इस बंगले को अशुभ मानते थे। इतना अशुभ कि उन्होंने अपने परिवार के साथ इस बंगले में रहना भी छोड़ दिया था।

जितेन्द्र की रियल एस्टेट कारोबार की यात्रा एक्टर भारत भूषण के पाली हिल में मौजूद इसी बंगले को खरीदने से हुई थी। उस समय जितेन्द्र ने इस बंगले को 4.25 लाख रुपये में खरीदा था। बाद में उन्होंने जरूरत मुताबिक इसे रेनोवेट कराया। आज इस जमीन की कीमत करीब 450 करोड़ रुपये बताई जाती है। समय के साथ जितेन्द्र ने कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इंवेस्ट किया और अपना कारोबार बढ़ाया।

साल 2025 और 2026 में उनके परिवार ने दो बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टी सौदे किए, जिनकी कुल कीमत 1414 करोड़ रुपये रही। यह दिखाता है कि जितेन्द्र ने फिल्मों में सफलता हासिल करने के साथ-साथ प्रॉपर्टी के कारोबार में भी एक बड़ी विरासत खड़ी की है।

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बंगले को अशुभ मानकर रहना छोड़ा

क्योंकि इस बंगले को खरीदने के बाद जितेन्द्र की लगातार चार फिल्में फ्लॉप हो गईं थीं। इसलिए उन्हें लगने लगा कि ये घर उनके करियर के लिए अशुभ है और उन्होंने वहां से निकलने का फैसला कर लिया। जितेन्द्र ने बताया था, ‘मैंने अपने पिता से कहा भारत भूषण यहां से चले गए, और अब मुझे लगता है कि मेरी बारी है। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मेरा करियर ठीक से शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा।’

बाद में यही बंगला बना बेहद लकी

ये बात सुनकर एक्टर के पिता भी सहमत हो गए थे और इसके बाद एक्टर ने इस बंगले को छोड़ दिया। हालांकि, वह इस बंगले को छोड़कर चले गए लेकिन उन्होंने उस संपत्ति का मालिकाना हक अपने पास ही रखा। सालों बाद उनका यह फैसला आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हुआ।

इस बंगले से शुरू हुई जीतेंद्र के रियल एस्टेट कारोबार की शुरुआत

जितेन्द्र के रियल एस्टेट कारोबार की शुरुआत तब हुई, जब आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिनेता भारत भूषण ने उन्हें पाली हिल में मौजूद अपना बंगला बेचने के बारे में बताया। भारत भूषण ‘बैजू बावरा’ जैसी फिल्मों के लिए मशहूर थे। जितेन्द्र ने द रिएलिटी ड्राइव के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि इसी ऑफर से उनके प्रॉपर्टी कारोबार की नींव पड़ी थी।

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20×10 फीट के कमरे से निकलकर बंगले में गए जितेन्द्र

जितेन्द्र ने बंगला खरीदने के ऑफर के बारे में अपने पिता से बात की थी, उन्होंने उन्हें ये बंगला खरीदने की नसीहत दी थी। अभिनेता ने बताया कि फिल्मों में सफलता मिलने से पहले वह गिरगांव की एक चॉल में सिर्फ 20×10 फीट के कमरे में परिवार के आठ लोगों के साथ रहते थे। ऐसे में बंगला खरीदना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी।