Abhijeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई के बाद पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों में हुई गिरफ्तारियों और हिरासत की कार्रवाई के जरिये उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।

एयरपोर्ट पर समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में दीपके ने कहा, “पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और हिरासत में लिया जा रहा है। हमें डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है और ना ही हम पीछे हटेंगे। ये लंबी लड़ाई है और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं।”

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, “उम्मीद है कि आज वे दोनों रिहा हो जाएंगे। मैं इस मामले से जुड़े कुछ कानूनी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए वृंदा मैम से मिलने जा रहा हूं।”

#WATCH | Delhi: CJP founder Abhijeet Dipke says, "Once Saurav and Ashu come, we will gather, restrategize, and determine how to move forward. Given what we have witnessed over the past few days, including the illegal arrests and detentions, it is clear that there is an attempt to… pic.twitter.com/pejsGZfA1U — ANI (@ANI) October 18, 2026

सौरव दास और आशुतोष रांका को क्यों गिरफ्तार किया गया?

14 अक्टूबर को दास और रांका को तब गिरफ्तार किया गया, जब सीजेपी के सदस्य कथित तौर पर जंतर-मंतर में घुस गए। जंतर-मंतर अब प्रदर्शन के लिए तय की गई जगहों में शामिल नहीं है। इन सदस्यों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने का भी आरोप है। इसके बाद, एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई कानून के बार-बार उल्लंघन और इस आशंका के चलते की गई कि आरोपी सार्वजनिक शांति भंग कर सकते हैं या दूसरों को उकसा सकते हैं। पुलिस ने कुछ वीडियो भी पेश किए। इनमें कथित तौर पर सीजेपी के प्रतिनिधि जंतर-मंतर पर गेट फांदते और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस घटना के संबंध में दो एफआईआर दर्ज की गईं। इनमें से एक में आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं भी शामिल हैं। एक अन्य व्यक्ति, अजिंक्य शिंदे को शांति बनाए रखने और अच्छा आचरण करने का मुचलका (बॉन्ड) भरने के लिए कहा गया।

अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत पर रिहा किया गया

शुक्रवार को कनॉट प्लेस में सीजेपी के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले दीपके को हिरासत में ले लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक नोटिस जारी कर मार्च निकालने से मना किया था। बाद में, उन्हें बीएनएसएस की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। शनिवार को, एक साल तक शांति और व्यवस्था बनाए रखने का लिखित आश्वासन देने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

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दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के लहरा दो तिरंगा मार्च को लेकर शुक्रवार को कई एफआईआर दर्ज किए हैं। यह विरोध प्रदर्शन कनॉट प्लेस पर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर किए गए थे। पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन और लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के आरोप लगाए हैं। हालांकि एफआईआर के सटीक संख्या या मामलों में लागू सभी प्रावधानों का खुलासा नहीं किया है। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…