दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की आरोपी नताशा नरवाल को पढ़ाई से जुड़े कामों के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी है। वह वहां अपने पीएचडी गाइड से मिलेंगी और लंदन में एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगी।

जस्टिस अमित बंसल ने 16 अक्टूबर को यह आदेश दिया। कोर्ट ने निचली अदालत के 6 अक्टूबर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नताशा को विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि केवल UAPA जैसे गंभीर कानून के तहत आरोप लगने से किसी व्यक्ति के विदेश जाने के अधिकार पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती।

कोर्ट ने क्या शर्तें रखीं?

हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल को 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और उनके भाई की जमानत पर ब्रिटेन जाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह ब्रिटेन में शरण नहीं मांगेंगी और अपने खिलाफ चल रहे मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी।

पढ़ाई के लिए जाना चाहती थीं ब्रिटेन

नताशा नरवाल यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक से पीएचडी कर रही हैं। उनके शोध पत्र Gendered Carceral Labour as Social Reproduction को लंदन में होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए स्वीकार किया गया है। वह अपने पीएचडी गाइड से आमने-सामने मिलने और विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति भी चाहती थीं।

दिल्ली पुलिस ने क्यों किया विरोध?

दिल्ली पुलिस की ओर से दलील दी गई कि नताशा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी अपनी पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा ले सकती हैं। पुलिस ने यह आशंका भी जताई कि वह ब्रिटेन जाकर वहां शरण मांग सकती हैं।

हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि नताशा अक्टूबर 2023 में पीएचडी में दाखिला लेने के बाद से दूर रहकर पढ़ाई कर रही थीं। उनके गाइड ने उन्हें व्यक्तिगत मुलाकात, प्रशिक्षण और शोध से जुड़ी गतिविधियों के लिए बुलाया था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों को पूरा होने में काफी समय लग सकता है। साथ ही, जमानत मिलने के बाद से उन पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी।

पत्नी की मौत के बाद SIR ड्यूटी पर नहीं आया शिक्षक तो कर दिया निलंबित, हाई कोर्ट ने अधिकारियों पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी की मौत के बाद चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने की मांग करने वाले हरियाणा के एक शिक्षक का निलंबन रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए हिसार के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और बरवाला विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पढ़ें पूरी खबर।