असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को अपने बेटे नंदिल के लिए एक भावुक संदेश साझा किया। नंदिल ने एनएलएसयूआई बेंगलुरु से अपनी लॉ की डिग्री प्राप्त की है। अपने बेटे की भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से लॉ की डिग्री लेते हुए एक तस्वीर साझा करते हुए, सरमा ने एक्स पर लिखा, “आज, मैं बस एक गौरवान्वित पिता था।”

सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, “आज सुबह एनएलएसआईयू बेंगलुरु में नंदिल को कानून की डिग्री प्राप्त करते हुए देखना मेरे लिए कई पुरानी यादें ताजा कर गया।”

अपने बच्चों के फैसलों पर भरोसा जरूरी- सीएम हिमंता

अपने बेटे के सीएलएटी (CLAT) की तैयारी के लिए एक साल का ब्रेक लेने के फैसले पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने याद किया, “मुझे आज भी याद है जब उसने पहली बार रिनिकी और मुझे बताया था कि वह सीएलएटी की तैयारी के लिए एक साल का ब्रेक लेना चाहता है। एक पिता के रूप में मेरे मन में कुछ सवाल थे और कुछ चिंताएं भी थीं। लेकिन वह जानता था कि उसे क्या चाहिए, उसे खुद पर भरोसा था और उसने अपना पूरा प्रयास किया। उसने सीएलएटी में ऑल इंडिया रैंक 40 हासिल की, जिससे हम दोनों को यह याद दिलाया कि अपने बच्चों के फैसलों पर भरोसा करना कितना महत्वपूर्ण है।”

Today, I was simply a proud dad.



Watching Nandil receive his law degree at NLSIU Bengaluru this morning brought back so many memories.



I still remember when he first told Riniki and me that he wanted to take a year off to prepare for CLAT. The father in me had a few questions… pic.twitter.com/ipmD2GAbRE — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 17, 2026

सरमा ने आगे कहा, “हम अपने बच्चों को मार्गदर्शन देने में सालों बिता देते हैं और फिर हमें पता चलता है कि वे हमें कितना कुछ सिखाते हैं। आज मेरा दिल खुशी से भरा है। नंदिल, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जाओ, अपनी जिंदगी का अगला अध्याय लिखो।”

मुख्य न्यायाधीश ने दीक्षांत समारोह में क्या कहा?

एनएलएसयूआई बेंगलुरु के 34वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कानूनी शिक्षा केवल किताबी पढ़ाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे छात्रों को अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझने और उनसे जुड़ने के लिए तैयार करना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने लॉ की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों से न्याय बनाए रखने, स्वतंत्रता की रक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अपील की।

पीटीआई के अनुसार, सीजेआई ने कहा कि कानूनी शिक्षा का उद्देश्य केवल आपराधिक या संवैधानिक कानून के सिद्धांतों को सीखना ही नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद उन लोगों से मिलना और उनके अनुभवों से रूबरू होना है, जो दुनिया को हमसे अलग नजरिए से देखते हैं।

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केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के खिलाफ मजबूत अपना पक्ष मजबूती से रखा था, कुछ वैसा ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को भी करना चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…