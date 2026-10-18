भारत की तरफ से वैसे तो टी20आई प्रारूप में कई बल्लेबाजों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन पारी खेली है और शानदार स्ट्राइक रेट से रन भी बनाए हैं, लेकिन युवराज सिंह ने जो कमाल किया था उसे अब तक कोई पीछे नहीं छोड़ पाया है। इशान किशन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वें टी20 मैच में 10 गेंदों पर 30 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 300.00 का रहा, लेकिन वो भी युवराज सिंह को नहीं छू पाए।

युवराज सिंह का नहीं टूटा है रिकॉर्ड

भारत की तरफ से एक टी20आई मैच में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब भी युवराज सिंह पहले नंबर पर बने हुए हैं। हालांकि इशान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली अपनी 30 रन की पारी के दम पर टॉप-6 बल्लेबाजों की लिस्ट में एंट्री जरूर मार ली जिसमें पहले से ही रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि टी20आई में एक मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज कौन-कौन हैं।

टी20आई में अब तक किसी एक मैच में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले भारतीय बैटर युवराज सिंह हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 362.50 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। वहीं हार्दिंक पंड्या इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 355.55 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने का कमाल किया था। इस लिस्ट में रिंकू सिंह तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 344.44 की स्ट्राइक रेट से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाए थे जबकि इशान किशन इस लिस्ट में छठे नंबर पर आ गए जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 300.00 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। इस लिस्ट में चौथे और पांचवें नंबर पर अभिषेक शर्मा मौजूद हैं।

भारत की तरफ से एक टी20आई मैच में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-6 बैटर (कम से कम 30 रन)

362.50 – युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड (14 गेंदों पर 58 रन)

355.55 – हार्दिक पांड्या बनाम आयरलैंड (9 गेंदों पर 32* रन)

344.44 – रिंकू सिंह बनाम ऑस्ट्रेलिया (9 गेंदों पर 31* रन)

340.00 – अभिषेक शर्मा बनाम न्यूजीलैंड (20 गेंदों पर 68* रन)

317.64 – अभिषेक शर्मा बनाम अफगानिस्तान (34 गेंदों पर 108 रन)

300.00 – इशान किशन बनाम वेस्टइंडीज (10 गेंदों पर 30 रन)

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)