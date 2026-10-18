26 नवंबर 2010 की वह सुबह कोई सामान्य सुबह नहीं थी। मालदीव से महज 200 समुद्री मील दूर समुद्र की शांत लहरों पर तैरते ‘एमवी अल्बेडो’ जहाज पर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। कंटीले तारों की सुरक्षा को भेदते हुए AK-47, नाइट मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर से लैस सोमाली डाकुओं ने मिनटों में जहाज पर कब्जा कर लिया।

19 साल का एक भारतीय नौजवान, जो अपनी पहली समुद्री यात्रा के बड़े-बड़े सपने लेकर घर से निकला था, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वह अगले 43 महीनों के लिए मौत और जिंदगी के बीच के किसी सबसे भयानक खेल का हिस्सा बनने जा रहा है। यह कहानी है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले अमन कुमार शर्मा की।

मर्चेंट नेवी में अपनी पहली नौकरी की खातिर एक एजेंट को पैसे देकर दुबई के जेबेल अली पोर्ट से इस जहाज पर सवार हुए अमन को यह तो पता था कि वे एक खतरनाक समुद्री क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन नौकरी बचाने की मजबूरी में उन्होंने जोखिम उठाया। जहाज पर उनके साथ कोलकाता में ट्रेनिंग ले चुके उनके जिगरी दोस्त राजू राजवर भी थे। डाकुओं ने जैसे ही जीपीएस (GPS) में सोमालिया की लोकेशन दर्ज की, पूरे जहाज में दहशत का माहौल बन गया और चालक दल (क्रू) के सदस्यों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया गया।

1200 मील का खौफनाक सफर और सोमाली बंदरगाह पर लूटपाट

डाकुओं के आठ और हथियारबंद साथी नाव से आए और जहाज को सोमालिया के कुख्यात बंदरगाह हरधरे (Harardhere) की तरफ मोड़ दिया गया। 10 दिनों के 1,200 समुद्री मील लंबे इस खौफनाक सफर में क्रू मेंबर्स को पल-पल मौत का अहसास कराया गया। सोमालिया पहुंचते ही स्थानीय गिरोहों और डाकुओं के रिश्तेदारों ने जहाज पर धावा बोल दिया। उनके लिए यह जहाज किसी शॉपिंग मॉल की तरह था, जहाँ से जो मिला, वे लूटकर ले गए।

इसके बाद शुरू हुआ फिरौती के लिए प्रताड़ना का सिलसिला। सोमाली निवेशकों ने एक ट्रांसलेटर के जरिए जहाज के कैप्टन से मलेशिया स्थित मालिक को फोन करवाकर 2 करोड़ डॉलर (20 मिलियन डॉलर) की मांग रखी। जब फिरौती मिलने में देरी हुई और जहाज पर तेल व पानी खत्म होने लगा, तो यातनाएँ कई गुना बढ़ा दी गईं।

खुले आसमान के नीचे यातनाएं और स्विमिंग पूल की खौफनाक रातें

जहाज के चीफ इंजीनियर को कड़कती धूप में घंटों खुले डेक की लोहे की चादर पर लिटाकर रखा जाता था। क्रू के सदस्यों को शौचालय तक जाने के लिए डाकुओं से हाथ जोड़कर इजाजत मांगनी पड़ती थी। अधिकारियों को रातों में खाली स्विमिंग पूल में रुकने पर मजबूर किया गया। किसी नाविक की हथेली में गोली मार दी गई, तो किसी की उंगली काट दी गई।

डाकू हर दिन क्रू के सदस्यों को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाते थे। एक दिन वे कैप्टन, चीफ ऑफिसर और चीफ इंजीनियर को जंगल ले गए और 45 दिनों बाद उन्हें यह कहकर वापस लाए कि बाकी लोगों का भी यही अंजाम होगा।

दोस्त को आंखों के सामने गोली मारी

सात महीने बीत जाने के बाद भी जब जहाज मालिक के साथ फिरौती की बातचीत अटक गई, तो डाकुओं का सब्र टूट गया। उन्होंने सभी नाविकों को जहाज के ब्रिज पर इकट्ठा किया और बिना किसी चेतावनी के अमन के सबसे करीबी दोस्त राजू राजवर की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद डाकू जोर-जोर से हंस रहे थे।

राजू के शव को डीप फ्रीजर में रखा गया ताकि कभी उसे भारत भेजा जा सके। इसके तुरंत बाद डाकुओं ने बंदूक की नोक अमन के सिर पर टिकाई और कहा, “अब अगला नंबर तुम्हारा है।” अमन बताते हैं कि उस वक्त उनके भीतर से डर पूरी तरह खत्म हो चुका था, उनका दिमाग पूरी तरह शून्य हो गया था और उन्होंने अपनी किस्मत से पूरी तरह समझौता कर लिया था।

28 लाख डॉलर का सौदा टूटा और जंगल की नारकीय कैद

जब जहाज का मालिक पीछे हट गया, तो अमन के परिवार ने भारत में एनजीओ, रिश्तेदारों और ‘इंटरनेशनल सीफेयरर्स वेलफेयर एंड असिस्टेंस नेटवर्क’ के चिराग बहरी की मदद से फिरौती की रकम जुटाने की कोशिश की। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने अपने नागरिकों के लिए पैसे जुटाए। कुल 28 लाख डॉलर का सौदा तय होता दिख रहा था, लेकिन एक मध्यस्थ (ब्रोकर) के अविश्वास के चलते यह बातचीत पूरी तरह नाकाम हो गई।

पाकिस्तानी नाविकों के रिहा होने के बाद, अमन और बाकी बचे 11 क्रू मेंबर्स को सोमालिया के घने जंगलों में धकेल दिया गया। छह महीनों तक वे खुले आसमान के नीचे, पेड़ों की छांव में सोए। दो किलोमीटर दूर नाले से रोजाना सिर्फ दो लीटर पानी की राशनिंग की जाती थी। 45-45 दिनों तक छिपकर नहाने को मजबूर नाविकों के पास पहनने के लिए सिर्फ एक टी-शर्ट और निक्कर बची थी।

जहाज का डूबना, नाखून उखाड़ना और यूएन (UN) से भी धोखा

वर्ष 2013 में उन्हें दोबारा जहाज पर लाया गया लेकिन जहाज के मालवाहक डिब्बे में पानी भरने से ‘एमवी अल्बेडो’ समुद्र में डूबने लगा। इस भगदड़ में तैरना न जानने वाले अमन एक रस्सी के सहारे लटके रहे और एक कंबोडियाई नाविक ने उन्हें डूबने से बचाया। डाकुओं ने बाकी क्रू को एक ट्रॉलर पर बैठाया और फिर से जंगल ले गए।

जंगल लौटते ही मारपीट का दौर फिर शुरू हुआ और डाकुओं ने अमन के हाथ के नाखून तक उखाड़ फेंके। इस दौरान यूएन (UN) के अधिकारियों ने संपर्क साधकर 9 लाख डॉलर में रिहाई का सौदा किया, लेकिन डाकुओं को पैसे देने आया एक जर्मन कैप्टन पूरी रकम लेकर रफूचक्कर हो गया। इसके बाद नाविकों के पास जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी।

नींद की गोलियां, खिड़की काटना

जब परिवार ने किसी तरह 2 लाख डॉलर जुटाए और कोई रास्ता नहीं बचा, तो नाविकों ने खुद अपनी जान बचाने की योजना बनाई। एक स्थानीय डाकू को झांसा देकर उन्होंने एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड हासिल किया, जिससे भारत और यूएन के अधिकारियों से गुप्त संपर्क हुआ।

योजना के मुताबिक, नाविकों ने डाकुओं के रात के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। रात के 3 बजे, जब डाकू बेसुध सो रहे थे, 11 नाविकों ने अपनी लकड़ी की झोपड़ी की खिड़की काटी और डूबते जहाज से बचाए गए जरूरी कागजात लेकर घने जंगल में भाग निकले। सुबह तक पैदल चलने के बाद सोमाली सेना ने उन्हें सुरक्षित सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जहां से यूएन के विशेष विमान से उन्हें केन्या लाया गया।

एक नई जिंदगी और कभी न मिटने वाले ज़ख्म

9 जून 2014 को जब अमन मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे, तो चार साल से रो-रोकर इंतजार कर रहे माता-पिता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हिमाचल के कांगड़ा स्थित अपने घर लौटने के बाद भी अमन के लिए सामान्य जिंदगी जीना आसान नहीं था। रातों को खौफनाक सपने आना, तेज रोशनी से डरना और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से उबारने के लिए उन्हें लंबा मानसिक इलाज लेना पड़ा।

आज अमन शर्मा फिर से मर्चेंट नेवी में ‘बोसन’ के पद पर कार्यरत हैं, शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता हैं। वे साल में दो बार जन्मदिन मनाते हैं, एक 8 नवंबर को जब उनका जन्म हुआ था, और दूसरा 9 जून को जब वे मौत के मुंह से निकलकर भारत लौटे थे।

2026 में फिर गहराया सोमाली पाइरेसी का संकट

अमन शर्मा जिस खौफनाक मंजर से एक दशक पहले बचकर निकले थे, वह खतरा आज भी खत्म नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार, 2026 में सोमाली डाकुओं का आतंक एक बार फिर चरम पर है। अकेले इस साल जुलाई और अगस्त तक कई जहाजों के अपहरण के बाद वर्तमान में 38 भारतीय नाविक सोमाली डाकुओं के कब्जे में बंधक बने हुए हैं। यह दास्तान न केवल अमन के अदम्य साहस का प्रतीक है, बल्कि समुद्र में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले हजारों नाविकों के कड़े संघर्ष को भी बयां करती है।

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