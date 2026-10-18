कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम भीड़ के अचानक बेकाबू होने से कम-से-कम 19 लोगों की मौत हो गई और लगभग 25 लोग घायल हो गए। इस घटना ने एक बार फिर बड़े धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की चुनौतियों तथा सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत को उजागर किया है।

यह घटना उत्तर कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई। उस समय भारी बारिश हो रही थी और बड़ी संख्या में लोग पंडालों के दर्शन के लिए पहुंचे थे। पुलिस और राज्य सरकार की शुरुआती जानकारी के अनुसार, बारिश से बचने के लिए बाहर इंतजार कर रहे लोग पंडाल की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर की गई घोषणा ने भी अफरा-तफरी को और बढ़ा दिया। भीड़ के बढ़ने से लोग गिर पड़े और भगदड़ मच गई, जिससे एक जानलेवा हादसा हो गया। घटनाक्रम की पूरी जांच की जा रही है।

भारत में बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान इस तरह की त्रासदियां पहले भी होती रही हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की 2014 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत और विकासशील देशों में भीड़ से जुड़ी अधिकांश बड़ी दुर्घटनाएं धार्मिक स्थलों पर हुई हैं।

आखिर ऐसा क्यों होता है कि सामान्य और व्यवस्थित दिखने वाली भीड़ अचानक जानलेवा बन जाती है? और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन तथा आयोजनकर्ताओं को कौन-से कदम उठाने चाहिए?

किस वजह से होती है भगदड़?

जिस घटना को आमतौर पर “भगदड़” (Stampede) कहा जाता है। उसे अक्सर भीड़ के अत्यधिक दबाव से उत्पन्न होने वाली स्थिति, यानी “क्राउड क्रश” (Crowd Crush) के रूप में समझना ज्यादा उचित है। ऐसी स्थिति तब पैदा होती है, जब भीड़ का घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि लोग अपने शरीर की गति और दिशा पर नियंत्रण खो देते हैं।

ऐसी घटनाएं कई कारणों से हो सकती हैं, जिनमें कमज़ोर अस्थायी ढांचे, अपर्याप्त बैरिकेड या रेलिंग, कम रोशनी वाली सीढ़ियां, संकरे प्रवेश और निकास द्वार जैसी संरचनात्मक खामियां शामिल हैं। इसके अलावा, आग लगना, बिजली व्यवस्था में खराबी, सुरक्षा संबंधी आशंकाएं और भीड़ के उचित प्रबंधन में विफलता भी ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकती हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की रिपोर्ट में भीड़ नियंत्रण को ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। समस्याएं तब उत्पन्न हो सकती हैं जब वास्तविक उपस्थिति अनुमान से कहीं अधिक हो, जब किसी क्षेत्र में उसकी सुरक्षित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश दिया जाए, जब प्रवेश द्वारों के बाहर पर्याप्त प्रतीक्षा क्षेत्र न हों या जब प्रवेश और निकास मार्ग बहुत संकरे हों या अलग-अलग न हों।

कमजोर रेलिंग, कतारों के प्रबंधन की अपर्याप्त व्यवस्था और भीड़ को अलग-अलग हिस्सों में बांटने के लिए खंडीय अवरोधों की कमी के कारण, सामान्य रूप से नियंत्रित की जा सकने वाली भीड़ भी एक विशाल, अविभाजित जनसमूह में तब्दील हो सकती है।

यह स्थिति दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां हज़ारों श्रद्धालु और आगंतुक एक लोकप्रिय पंडाल से दूसरे पंडाल की ओर जाते हैं। ऐसे आयोजनों में प्रवेश के लिए टिकट या निर्धारित समय-स्लॉट की व्यवस्था नहीं होती, जिससे लोगों के आगमन और भीड़ के प्रवाह को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

एनडीएमए का कहना है कि अपर्याप्त व्यवस्थाओं से दहशत या उत्तेजना पैदा हो सकती है, जिससे भीड़भाड़ बढ़ सकती है या लोगों की आवाजाही में अचानक तेजी आ सकती है। एक बार जब भीड़ का घनत्व बहुत अधिक हो जाता है, तो एक छोटी सी गड़बड़ी भी, जैसे किसी का गिरना, बैरिकेड का टूटना, अचानक बारिश शुरू होना या लोगों का दिशा बदलना गंभीर परिणाम दे सकती है।

ऐसी घटनाओं में मौतें होना जरूरी नहीं है कि लोग सचमुच दूसरों के पैरों तले कुचलकर ही मरें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, ऐतिहासिक रूप से भीड़ से जुड़ी आपदाओं में मृत्यु का सबसे आम कारण दबाव के कारण दम घुटना (Compressive Asphyxia) रहा है।

ऐसी स्थिति में, जब लोग अत्यधिक घनी भीड़ में एक-दूसरे से बुरी तरह सटकर खड़े होते हैं, तो उनके सीने पर इतना अधिक दबाव पड़ सकता है कि वे साँस नहीं ले पाते। परिणामस्वरूप, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और दम घुटने से मृत्यु हो सकती है।

कोलकाता में क्या हुआ प्रतीत होता है?

हालांकि जांच में अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि चोरबागान में भीड़ से जुड़े कई जोखिम कारक एक साथ मौजूद हो सकते हैं।

पुलिस ने बताया कि शाम को बारिश शुरू होने पर पंडाल देखने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। बाहर इंतजार कर रहे लोग आगे बढ़ने लगे, कुछ गिर गए और उनके पीछे लगी भीड़ भी आगे बढ़ती रही। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि आयोजकों की किसी घोषणा के कारण भीड़ भड़की या बढ़ गई होगी। हालांकि, जांच के तहत पूजा समिति के सदस्यों और निजी सुरक्षाकर्मियों को हिरासत में लिया गया है।

रिपोर्ट्स में पंडाल के प्रवेश और निकास गेट पर बढ़ते दबाव की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। इस त्रासदी के बाद, प्रशासन ने कई अन्य भीड़भाड़ वाले पूजा पंडालों को अस्थायी रूप से आगंतुकों का प्रवेश रोकने के लिए कहा है, जिससे किसी भी समय स्थल पर उपस्थित लोगों की संख्या को नियंत्रित करने के महत्व पर बल दिया गया।

इसलिए कोलकाता त्रासदी भीड़ प्रबंधन के एक मूलभूत सिद्धांत को दर्शाती है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि किसी कार्यक्रम में कितने लोग शामिल होते हैं, बल्कि यह है कि किसी विशेष पल में किसी विशेष स्थान पर कितने लोग मौजूद हैं, वे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उस स्थान में लोगों के प्रवेश तथा निकास की क्षमता कितनी है।

भीड़ के व्यवहार की क्या भूमिका होती है?

एनडीएमए की रिपोर्ट के अनुसार, आपदाओं को रोकने के लिए भीड़ के व्यवहार को समझना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि भीड़ में किसी व्यक्ति का व्यवहार कभी-कभी दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों द्वारा की गई हरकतें, जैसे कि बैरिकेड फांदना या अचानक निकास की ओर बढ़ना, कई अन्य लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।

इसका यह अर्थ नहीं है कि लोग भीड़ का हिस्सा होने मात्र से ही तर्कहीन व्यवहार करते हैं। अक्सर, उनका व्यवहार उनके पास उपलब्ध जानकारी और उनके आसपास के लोगों के व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया मात्र होता है।

उदाहरण के लिए, किसी पूजा स्थल पर लंबे इंतजार के कारण कुछ श्रद्धालु बाड़ फांदकर अंदर घुस सकते हैं। अन्य लोग भी उनका अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उस क्षेत्र में अचानक भीड़ बढ़ सकती है जो उनके लिए बनाया ही नहीं गया था।

इसी प्रकार घोषणाओं के भी अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। लोगों को तितर-बितर करने या खतरे से आगाह करने के उद्देश्य से दिया गया संदेश, सावधानीपूर्वक शब्दों का प्रयोग किए बिना और स्पष्ट रूप से प्रबंधित निकास मार्गों के साथ न होने पर, बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ पलायन करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

एनडीएमए ने यह भी चेतावनी दी है कि भीड़ को नियंत्रित करने के अनुचित उपाय आपात स्थिति को और भी बदतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पुलिस किसी अनियंत्रित समूह का पीछा लोगों की आने वाली धारा की विपरीत दिशा में करती है, तो दोनों धाराएं आपस में टकरा सकती हैं और एक खतरनाक भगदड़ मच सकती है। इसलिए भीड़ के व्यवहार पर किए गए शोध में बल-आधारित नियंत्रण की तुलना में संचार और समुदाय-आधारित प्रबंधन को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है।

पिछली आपदाएं हमें क्या बताती हैं?

एनडीएमए द्वारा पहचानी गई कई कमजोरियां भारत में हुई प्रमुख भीड़ आपदाओं में बार-बार सामने आई हैं। अगस्त 2003 में नासिक कुंभ में 29 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। एक मजिस्ट्रेट जांच में बैरिकेड्स पर दबाव, लोगों का अचानक विपरीत दिशा में जाना, हाथियों और वाहनों पर सवार साधुओं के जुलूस का उन रास्तों से गुजरना जिनका इस्तेमाल तीर्थयात्री भी कर रहे थे, और कई बिंदुओं से तीर्थयात्रियों का अप्रत्याशित रूप से मार्ग पर प्रवेश करना इसके कारण थे।

इससे भी कहीं अधिक भयावह आपदा जनवरी 2005 में महाराष्ट्र के वाई जिले के मंधारदेवी में कालूबाई यात्रा के दौरान हुई थी, जिसमें 293 लोगों की मौत हो गई थी।

जस्टिस राजन कोचर की अध्यक्षता में हुई एक जांच में कई कारकों की पहचान की गई। अपेक्षित भीड़ का गलत अनुमान, मंदिर के आसपास अपर्याप्त स्थान, संकरा, खड़ी और फिसलन भरा मार्ग, मार्ग पर अवैध विक्रेताओं का कब्जा, जिनमें से कुछ के पास गैस सिलेंडर थे, अपर्याप्त सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था, निगरानी टावरों और सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों का अभाव, खराब बुनियादी ढांचा और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी।

इन सबमें एक बात समान है कि भीड़ से जुड़ी आपदाओं का आमतौर पर कोई एक कारण नहीं होता। कई कमजोरियां- अत्यधिक घनत्व, सीमित आवागमन, अपर्याप्त जानकारी, कोई अप्रत्याशित घटना और खराब समन्वय मिलकर एक ऐसा कारण बन जाती हैं जिससे अचानक हिंसा भड़क उठती है।

भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए?

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का मानना है कि इस तरह की अधिकांश आपदाओं को पहले से की गई योजना और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से रोका जा सकता है। इसका मूल सिद्धांत मांग और क्षमता के बीच संतुलन बनाए रखना है। यानी, कितने लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाए, परिसर के भीतर उनकी आवाजाही को कैसे नियंत्रित किया जाए और बाहर निकलने की व्यवस्था किस प्रकार की जाए।

सबसे पहले, अधिकारियों को पिछले आयोजनों में आए लोगों की संख्या, उनके सामान्य आगमन के समय, प्रमुख आकर्षणों, विशेष धार्मिक अवसरों और आगंतुकों की प्रकृति का आकलन करके संभावित भीड़ का अनुमान लगाना चाहिए।

इसके बाद, आयोजन स्थल की कुल क्षमता और उससे भी महत्वपूर्ण, उसके भीतर मौजूद अलग-अलग क्षेत्रों की क्षमता निर्धारित करनी चाहिए। कोई मैदान देखने में हज़ारों लोगों को समायोजित करने में सक्षम लग सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने वाले रास्ते में कोई संकरी गली, पुल, सीढ़ियाँ या पंडाल का प्रवेश द्वार वास्तविक अवरोध बन सकता है।

जहां लोगों की संभावित संख्या उपलब्ध क्षमता से अधिक हो, वहां NDMA ‘इनपुट कंट्रोल’ (प्रवेश नियंत्रण) की सिफारिश करता है। इसका अर्थ है प्रवेश को सीमित करना या अलग-अलग समय पर लोगों को प्रवेश देना।

वैष्णो देवी और सबरीमाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के पंजीकरण और नियंत्रित प्रवेश की व्यवस्था का उपयोग लोगों के आगमन के समय और प्रवाह को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है। ऐसी व्यवस्थाएं उन स्थानों पर लागू करना अपेक्षाकृत आसान होता है, जहां लोग एक निश्चित तीर्थयात्रा के लिए आते हैं। इसके विपरीत, दुर्गा पूजा जैसे शहरी उत्सवों में भीड़ को नियंत्रित करना अधिक जटिल होता है। फिर भी, मूल सिद्धांत यहां भी लागू होता है, जब कोई स्थल अपनी सुरक्षित क्षमता तक पहुंच जाए, तो अधिकारियों के पास लोगों के प्रवेश को धीमा करने या अस्थायी रूप से रोकने के प्रभावी उपाय होने चाहिए।

जिन आयोजनों में पंजीकरण के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता, वहां निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं- मुख्य आयोजन स्थल से दूर प्रतीक्षा क्षेत्र बनाना। पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए एकतरफ़ा मार्ग निर्धारित करना। प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग रास्ते बनाना। भीड़ के घनत्व की वास्तविक समय में निगरानी करना। खतरनाक स्तर की भीड़ जमा होने से पहले किसी आकर्षण या स्थल पर प्रवेश अस्थायी रूप से बंद कर देना।

कई धार्मिक स्थलों पर भौगोलिक परिस्थितियों, मंदिर की संरचना या धार्मिक परंपराओं के कारण क्षमता बढ़ाना संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में NDMA का कहना है कि प्रतीक्षा करना अपरिहार्य है। अधिकारियों की ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को प्रतीक्षा तो करनी पड़े, लेकिन वह प्रतीक्षा सुरक्षित हो।

इसके लिए पर्याप्त जगह, उचित प्रकाश व्यवस्था, मज़बूत बैरिकेड, पीने का पानी, चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षित स्वयंसेवक, स्पष्ट संकेतक और सार्वजनिक उद्घोषणा की व्यवस्था आवश्यक है। इन घोषणाओं के माध्यम से आगंतुकों को सही दिशा में जाने की जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि भ्रम और घबराहट की स्थिति पैदा न हो।

NDMA के एक पूर्व अधिकारी ने कहा की भीड़ का प्रबंधन केवल तभी शुरू नहीं होना चाहिए, जब वह बेकाबू होकर दबाव बनाने लगे। भीड़ प्रबंधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भीड़ कभी उस घनत्व और अव्यवस्था तक पहुंचे ही नहीं, जहां कोई छोटी-सी घटना भी एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है।

कोलकाता पंडाल हादसे में 19 लोगों की मौत, अब तक सात लोग गिरफ्तार, घायलों से मिले अमित शाह

कोलकाता के एक प्रमुख दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार कोो भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 25 लोग घायल हो गए। आपातकालीन स्थिति में पहुंचे बचाव दल और अधिकारियों ने बताया कि चोरबागान पूजा पंडाल में हुई एक घोषणा के कारण भगदड़ मच गई। हालांकि, शनिवार देर रात तक भी घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई थी, क्योंकि अधिकारी पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहारों के मौसम के बीच घटी इस त्रासदी को समझने की कोशिश कर रहे थे। पढ़ें पूरी खबर।