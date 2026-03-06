भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार फाइनल में पहुंची है। भारत से पहले किसी भी टीम ने चार बार टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में जगह नहीं बनाई। भारत ने इससे पहले 2007, 2014 और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था। 2007 और 2024 में टीम चैंपियन भी बनी थी। वहीं वानखेड़े में खेले गए इस सेमीफाइनल मैच में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने।
इस सेमीफाइनल मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार थीं। कमजोर दिल वालों के लिए यह मुकाबला नहीं था। आखिरी गेंद तक इस मैच में रन बने हैं। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 253 रन बनाए तो जवाब में इंग्लैंड ने भी आखिरी तक लड़ाई लड़ी और 246 रन बनाए। इस मैच में एक नहीं कई रिकॉर्ड बने जिसमें से कुछ वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड और कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड साबित हुए।
आइए एक-एक करके जानते हैं कि इस मैच में कौन-कौन से 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं:-
1- भारत से पहले किसी भी देश की टीम टी20 वर्ल्ड कप में चार बार फाइनल नहीं खेल पाई है। यानी टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रचा है।
2- पुरुष टी20 में सबसे ज्यादा बार 250 प्लस रन
- 6: भारत
- 5: सनराइजर्स हैदराबाद
- 3: वेस्टइंडीज
- 3: जिम्बाब्वे
- 3: सरे (काउंटी)
3- टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम
- 88 छक्के: भारत, 2026
- 76 छक्के: वेस्टइंडीज, 2026
- 72 छक्के: साउथ अफ्रीका, 2026
- 62 छक्के: वेस्टइंडीज, 2024
- 61 छक्के: भारत, 2024
4- टी20 वर्ल्ड कप के एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के
- 34 छक्के: IND vs ENG, मुंबई, 2026 सेमीफाइनल
- 31 छक्के: WI vs ZIM, मुंबई, 2026
- 30 छक्के: NED vs IRE, सिल्हट, 2014
- 28 छक्के: IND vs ZIM, चेन्नई, 2026
- 25 छक्के: ENG vs ITA, कोलकाता, 2026
5- टी20 वर्ल्ड कप के एक मैच में यह सबसे ज्यादा रन बनने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस मैच में कुल 499 रन बने। इससे पहले 2016 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में 459 रन बने थे।
6- टी20 वर्ल्ड कप के एक मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्री 73 (39 चौके और 34 छक्के) का रिकॉर्ड भी इस मैच में बना। इससे पहले 2016 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में कुल 61 बाउंड्री लगी थीं।
7- टी20 वर्ल्ड कप के मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड की भारत ने बराबरी की।
- 19 छक्के: NED vs IRE, सिल्हट, 2014
- 19 छक्के: WI vs ZIM, मुंबई वानखेड़े, 2026
- 19 छक्के: IND vs ENG, मुंबई वानखेड़े, 2026
- 17 छक्के: IND vs ZIM, चेन्नई, 2026
- 16 छक्के: AUS vs IND, ब्रिजटाउन, 2010
