ईरान अमेरिका के टकराव का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. ईरान कतर, सऊदी अरब, कतर, ओमान और जॉर्डन, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है. इसी बीच, पश्चिमी ईरान से हज़ारों कुर्द लड़ाकों ने ईरान पर ज़मीनी हमला कर दिया है. अमेरिका और इज़रायल के अधिकारियों ने अब इसकी पुष्टि कर दी है. कुर्दों को उकसाने के पीछे सीधे सीधे अमेरिका का हाथ है. ईरान-इराक बॉर्डर

पर ऑपरेट कर रहे कुर्द लडा़के तेहरान में ईरानी सरकार का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है. सबसे बड़ी बात ये है कि विद्रोहियों की इस ब्रिगेड में ईरानी कुर्दिश समूह शामिल हैं, जिनके पास हज़ारों लड़ाके हैं. इनमें से अधिकतर ईरान इराक से लगने वाले कुर्दिस्तान इलाके में ऑपरेट करते हैं.