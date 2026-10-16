‘रामायण: राइज़ ऑफ़ अ लेजेंड’ का नया हिंदी ट्रेलर | रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश | RAMAYANA New Hindi Trailer

अरबों लोगों के बीच पीढ़ियों से कही-सुनी जा रही महागाथा पर आधारित नमित मल्होत्रा की ‘रामायण: राइज़ ऑफ़ अ लेजेंड’ राम और रावण की कहानी है। एक ओर त्याग के लिए प्रतिबद्ध राजकुमार राम हैं, तो दूसरी ओर प्रतिशोध की आग में जलता अमर राजा रावण। एक भविष्यवाणी दोनों की नियति को आपस में जोड़ती है। फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं।

निर्देशक: नितेश तिवारी | पटकथा लेखक: श्रीधर राघवन और नितेश तिवारी | निर्माता: नमित मल्होत्रा | म्यूजिक लेबल: टी-सीरीज़। मुख्य कलाकार: रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, सनी देओल