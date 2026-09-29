इंडियन गेम शो एपिसोड 30 का टीज़र: भारती-हर्ष के शो में कंटेस्टेंट का उड़ा होश!

भारती और हर्ष के ‘इंडियन गेम शो’ में आया अनोखा मोड़, टीज़र देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल! टेलीविजन और डिजिटल दुनिया की सबसे लोकप्रिय कॉमेडी जोड़ी भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया एक बार फिर अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। SET India के प्रसिद्ध शो ‘इंडियन गेम शो’ के 30वें एपिसोड का नया टीज़र जारी कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद दर्शकों की

उत्सुकता और बढ़ गई है। गेम को आसान समझना पड़ा भारी – 28 सितंबर 2026 को रिलीज़ हुए इस नए टीज़र में देखा जा सकता है कि गेम की शुरुआत में प्रतिभागी (Contestant) को खेल बेहद आसान लगता है और वे काफी आत्मविश्वास में नज़र आते हैं। हालांकि, जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ता है, भारती और हर्ष का यह शो एक ऐसा मज़ेदार ट्विस्ट लेता है कि कंटेस्टेंट्स के पसीने छूट जाते हैं। खेल में आए इस अप्रत्याशित मोड़ को देखकर न सिर्फ़ सेट पर मौजूद लोग बल्कि दर्शक भी लोटपोट हो रहे हैं। Sony LIV पर देख सकते हैं पूरा एपिसोड – अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस गेम का नया ट्विस्ट क्या था और आखिर कौन सा प्रतिभागी इस चुनौती को पार कर पाया, तो आप इस पूरे एपिसोड को Sony LIV ऐप या उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्ट्रीम कर सकते हैं।