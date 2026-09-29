‘राइज एंड फॉल 2’ के नए प्रोमो में घर के अंदर एक बार फिर माहौल गरमाता नजर आ रहा है। प्रोमो में प्रियंका चाहर चौधरी और शहजाद पूनावाला के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। इस दौरान शहजाद ने प्रियंका को ‘गोल्ड डिगर’ तक कह दिया।

प्रोमो में दोनों एक-दूसरे की बातों पर सवाल उठाते और अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। हालांकि, यह विवाद किस मुद्दे को लेकर शुरू हुआ और बहस इस हद तक कैसे पहुंची, इसकी पूरी जानकारी एपिसोड में सामने आएगी।

वहीं, दूसरी तरफ मनीष कश्यप और तेज प्रताप यादव के बीच भी बहस होती दिखाई दे रही है। मनीष, तेज प्रताप से मजदूरों से जुड़े मुद्दे को लेकर सवाल करते नजर आते हैं। दोनों के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है।

‘राइज एंड फॉल 2’ के इस नए प्रोमो से साफ है कि आने वाला एपिसोड कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाले टकराव से भरपूर रहने वाला है। अब प्रियंका और शहजाद के बीच विवाद की असली वजह क्या है और मनीष-तेज प्रताप की बहस किस मोड़ पर पहुंचती है, यह शो के नए एपिसोड में पता चलेगा।