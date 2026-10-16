CJP Protest : अभिजीत दीपके का दावा, घर के बाहर दिल्ली पुलिस और IB के जवान तैनात

Abhijeet Dipke on CJP Protest: Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि दिल्ली में जिस घर में वो ठहरे हैं, उसके आसपास Delhi Police और Intelligence Bureau (IB) के अधिकारी मौजूद हैं. दीपके के मुताबिक, घर के आसपास की चारों गलियों में पुलिस और IB के लोग घूम रहे हैं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब वो बाहर निकलते हैं, तो बिना नंबर

प्लेट वाली गाड़ियां उनका पीछा करती हैं.दीपके का कहना है कि पुलिस और IB के अधिकारी घर के आसपास निगरानी कर रहे हैं और चौकीदार से भी जानकारी ले रहे हैं. उन्होंने आशंका जताई कि दिल्ली पुलिस उन्हें रात में या अगली सुबह हिरासत में ले सकती है.अभिजीत दीपके ने ये दावे ऐसे समय में किए हैं, जब CJP की प्रस्तावित तिरंगा यात्रा और दिल्ली पुलिस की चेतावनी को लेकर चर्चा जारी है. उनके दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.