1981 की फिल्म ‘ज्योति’ का सुपरहिट गाना ‘थोड़ा रेशम लगता है’ सालों तक लोगों का पसंदीदा रहा। लेकिन 2002 में अमेरिकी सिंगर ‘ट्रुथ हर्ट्स’ का गाना एडिक्टिव रिलीज होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। कई लोगों ने दावा किया कि इसके म्यूजिक में ‘थोड़ा रेशम लगता है’ की धुन का इस्तेमाल किया गया है। मामला इतना बढ़ा कि यह विवाद कोर्ट तक पहुंच गया। जब बप्पी लहरी ने ये

सुना तो उन्हें लगा कि उनके गाने ‘थोड़ा रेशम लगता है’ का हिस्सा बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद बप्पी दा और सारेगामा ने अमेरिका में कानूनी कार्रवाई की। मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा और कई महीनों तक बहस चली। इस विवाद ने कॉपीराइट और संगीत अधिकारों के महत्व को दुनिया के सामने उजागर कर दिया।