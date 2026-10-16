Newsletters
LIVE TV

कर्क राशि – आज का राशिफल (Kark Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 16 अक्टूबर 2026 कर्क राशि – आज का राशिफल (Kark Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 16 अक्टूबर 2026

आज का कर्क राशि का राशिफल (16 अक्टूबर): आपके भाग्य का सितारा आज चमक रहा है। इसके असर से आज आप अपने प्यार का निवेदन बहुत अच्छी तरह करेंगे।पारिवारिक समारोह और स्नेह मिलन आज घर के वयस्कों और अन्य सदस्यों को आनंदित करेंगे। वयस्क जन अपने रिश्तेदारों, बेटों, बेटीयों से मिल कर प्रसन्न होंगे।अभिभावकों को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होगा। वे अपने अध्ययन या पाठ्य गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और वे प्रसिद्ध हो जाएंगे।नया काम ढूंढ रहे लोगों की कुछ नए असरदार व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है। उन्हें प्रभावित करने का पूरा प्रयत्न करें।छात्र आज अपने कठिन विषयों पर कुछ स्पष्टता प्राप्त करेंगे। वे चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इस तरह याद रख पाएंगे कि वे क्या अध्ययन करते हैं।संगीत, साहित्य, चित्रकारी आदि में प्रवीण और कलात्मकता प्राप्त लोगो के लिए आज का दिन बहुत ख़ास है। उन्हें आज समाज में प्रतिष्ठा और प्रशंसा मिलेगी।

Kark Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 16 October 2026: जानें आज का दिन कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kark राशिफल (16 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

और पढ़ें

Updated: 03:53 AM

राशि

Guru Ketu Dhwaj Yog 2026, Jupiter Ketu Conjunction October 2026
31 अक्टूबर को गुरु-केतु बनाएंगे ध्वज योग; मेष, सिंह और धनु राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

ध्वज योग 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार गुरु बृहस्पति और केतु की युति से ध्वज योग बनने जा रहा है,…

shani margi 2026, saturn transit
11 दिसंबर को न्यायाधीश शनि देव होंगे मार्गी; मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

शनि मार्गी 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार शनि देव 11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं,…

आज का टैरो राशिफल 15 अक्टूबर 2026, Aaj Ka Tarot Rashifal 15 October 2026, Tarot Rashifal 15 October 2026, today tarot horoscope 15 October 2026, daily tarot horoscope hindi, आज का टैरो कार्ड राशिफल 15 अक्टूबर 2026, monthly horoscope October 2026, tarot card reading today, aaj ka tarot horoscope, aries tarot horoscope today, taurus tarot horoscope today, gemini tarot horoscope today, cancer tarot horoscope today, leo tarot horoscope today, virgo tarot horoscope today, libra tarot horoscope today, scorpio tarot horoscope today, sagittarius tarot horoscope today, capricorn tarot horoscope today, aquarius tarot horoscope today, pisces Tarot horoscope today,
Daily Tarot Horoscope 15 October 2026: मेष से लेकर मीन राशि का कैसा बीतेगा आज का दिन, जानें दैनिक टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 15 October 2026: आज की सामूहिक ऊर्जा आपको जिम्मेदारियों और भावनात्मक संतुष्टि के बीच संतुलन बनाना…

Aaj Ka Rashifal 15 October 2026, today horoscope
Aaj Ka Rashifal 15 October 2026: आज बन रहे सौभाग्य और शोभन योग; मकर और कन्या राशि वालों की कोई विश हो सकती है पूरी, जानिए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 15 October 2026 (आज का राशिफल): फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज सौभाग्य और शोभन योग बन रहे…

राशिफल

मेष
मेष

आज घर में होने वाली शुभ घटनाओं…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

लंबे समय से प्रेम संबंध में बंधे…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

आपके प्रणय को अंततः आज आपके माता-पिता…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

आपके भाग्य का सितारा आज चमक रहा…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

व्यवसायी और उद्यमियों को आज अनावश्यक वाद…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जो लोग विवाहित हैं, उन्हें घरेलू मामलों…

और पढ़ें
तुला
तुला

अविवाहित व्यक्तियों को चाहिए कि अपने मित्रों…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

रूमानी रिश्तों में बंधे प्रेमी आज विवाह…

और पढ़ें
धनु
धनु

अचानक और अस्वाभाविक परिस्थिति के निर्माण होने…

और पढ़ें
मकर
मकर

कुछ घरेलू कामों में आपको व्यस्त हो…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

आप आज कुछ अस्वस्थ महसूस कर सकते…

और पढ़ें
मीन
मीन

आज किसी प्रियजन के बारे में दुखद…

और पढ़ें
मेष
मेष

अकाउंटेंट्स को इस सप्ताह किसी नई कंपनी…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

बच्चों को इस सप्ताह कोई मामूली चोट…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

परिवार में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

अकाउंटेंट्स को सलाह दी जाती है कि…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

सिंगल लोगों को सलाह दी जाती है…

और पढ़ें
तुला
तुला

इंजीनियरों और तकनीकी रूप से योग्य लोगों…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के…

और पढ़ें
धनु
धनु

घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक…

और पढ़ें
मकर
मकर

इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के…

और पढ़ें
मीन
मीन

अपने होमटाउन (गृह नगर) में ट्रांसफर के…

और पढ़ें
मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के…

और पढ़ें
तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के…

और पढ़ें
धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के…

और पढ़ें
मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों…

और पढ़ें
मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों…

और पढ़ें

राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर…

और पढ़ें
वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति…

और पढ़ें
मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के…

और पढ़ें
कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते…

और पढ़ें
सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत…

और पढ़ें
कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ…

और पढ़ें
तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के…

और पढ़ें
वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध…

और पढ़ें
धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत…

और पढ़ें
मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति…

और पढ़ें
कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक…

और पढ़ें
मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के…

और पढ़ें

टॉप स्टोरीज