CJP Protest: दिल्ली में सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर सेंट्रल पार्क नहीं आने को कहा था। पुलिस के मुताबिक, इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। पुलिस के दूसरे नोटिस में अभिजीत दिपके, आशुतोष और सौरव को पहले एहतियातन हिरासत में लेकर

अदालत में पेश किए जाने का भी जिक्र किया गया। नोटिस के अनुसार, उस दौरान उन्हें पाबंद किया गया था और अदालत ने अगले एक साल तक शांति भंग नहीं करने का निर्देश दिया था।