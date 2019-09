Happy Vishwakarma Puja 2019 Wishes Images, Wallpapers, Quotes, Messages, Status, Photos, Pics: विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा को याद किया जाता है। इस अवसर को विश्वकर्मा जयंती के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा जैसे राज्यों सहित देश भर में जबरदस्त श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस साल विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। विश्वकर्मा पूजा भद्रा संक्रांति के दिन मनाया जाता है जो बंगाली महीने भद्रा का अंतिम दिन है। भगवान विश्वकर्मा को दिव्य इंजीनियर और ब्रह्मांड के प्रमुख वास्तुकार के रूप में माना जाता है। हिंदू उन्हें भगवान मानते हैं और मानते हैं कि वह ब्रह्मांड का एक दिव्य वास्तुकार हैं। इस साल अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को विश्वकर्मा पूजा विश करने के लिए आप ये बेहतरीन मैसेज, कोट्स, इमेजेज और स्टेटस भेज सकते हैं।

1. एक दो तीन चार,

विश्वकर्मा जी की जय जय कार,

पांच छ: सात आठ,

विश्वकर्मा जी करो उपचार।।

हैप्पी विश्वकर्मा पूजा 2019

2. Lord Vishwakarma is the divine crafts man, sculptor, architect & engineer of the Gods and also the creator of the Universe. Happy Vishwakarma Jayanti 2019.

3. पूरी दुनियां कर रहा कर्म,

इंसानियत से बड़ा हो गया है जाति और धर्म,

कई जगहों पर भूखे पेच सो जा रहे इंसान,

उनको भोजन देना हे विश्वकर्मा भगवान!

विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं