पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाले तांबे और पीतल के लोटे, दीपक, घंटी जैसे बर्तन लगातार इस्तेमाल करने से काले पड़ने लगते हैं। कई बार इन्हें रोज साफ करने के बाद भी चमक वापस नहीं आती और घंटों रगड़ना पड़ता है। ऐसे में घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से इनकी सफाई की जा सकती है। जानिए तांबे-पीतल के बर्तनों से कालापन हटाने के 3 आसान तरीके।

टाटरी और नमक से करें सफाई

तांबे और पीतल के बर्तनों पर जमा कालापन हटाने के लिए टाटरी यानी साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी लें और उसमें एक चम्मच टाटरी व एक चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह घोल लें। अब इस घोल में गंदे बर्तनों को कुछ देर के लिए डाल दें। जिन बर्तनों के अंदर कालापन जमा है, उनमें भी घोल भर सकते हैं। इसके बाद बर्तनों को निकालकर मुलायम कपड़े या स्पंज से हल्के हाथों से साफ करें। आखिर में साफ पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें।

विनेगर से बनाएं सफाई का घोल

तांबे और पीतल के बर्तनों पर जमा दाग साफ करने के लिए सफेद सिरके यानी विनेगर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके लिए सिरके में थोड़ा नमक मिलाकर बर्तन की गंदी सतह पर लगाएं। कुछ मिनट बाद मुलायम कपड़े या स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें और फिर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। अगर बर्तन पर कोई खास तरह की पॉलिश या कोटिंग है, तो पहले किसी छोटी और छिपी हुई जगह पर इसे आजमा लें।

इमली से चमकाएं पुराने बर्तन

पुराने समय से तांबे और पीतल के बर्तनों की सफाई के लिए इमली का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके लिए थोड़ी इमली को पानी में भिगोकर नरम कर लें और उसका गूदा निकाल लें। अब इस गूदे को बर्तन की काली पड़ी सतह पर लगाकर मुलायम कपड़े से धीरे-धीरे साफ करें। इसके बाद बर्तन को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ दें। यह तरीका खासकर तब काम आ सकता है, जब आप घर में मौजूद चीजों से बर्तनों की सफाई करना चाहते हैं।

सफाई के बाद इन बातों का रखें ध्यान

तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ करने के बाद उन्हें पानी में ज्यादा देर तक न छोड़ें। साफ पानी से अच्छी तरह धोकर तुरंत सूखे कपड़े से पोंछ दें। इससे सतह पर पानी के निशान पड़ने की आशंका कम होगी। ध्यान रखें कि हर बर्तन पर एक ही तरीका समान रूप से काम नहीं करता। अगर बर्तन पर वार्निश, खास पॉलिश या सजावटी परत चढ़ी है, तो एसिड वाले घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने से बचें। सफाई के लिए स्टील की जाली या बहुत खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल भी न करें।