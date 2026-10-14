सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही बाजार में नज़र आने लगा है सेहत का खज़ाना’ सिंघाड़ा’! स्वाद में कुरकुरा और पोषक तत्वों से भरपूर सिंघाड़ा न सिर्फ पेट की गंभीर समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार है, बल्कि शरीर की सुस्ती और कमजोरी को भी दूर कर सकता है। अगर आप भी सर्दियों में एनर्जी से भरपूर रहना चाहते हैं और अपनी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो सिंघाड़ा आपकी डाइट का अहम हिस्सा होना चाहिए।

आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, हरिद्वार में आयुर्वेदिक डॉक्टर दीपक कुमार के अनुसार सिंघाड़ा हेल्थ और एनर्जी बढ़ाने के लिए सर्दियों में आदर्श फल है। सर्दी मौसम में हम पानी कम पीते हैं और बॉडी में डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा रहता है ऐसे में सिंघाड़ा का सेवन शरीर को पानी से लबालब करेगा और बॉडी की कमजोरी का इलाज करेगा।

100 ग्राम सिंघाड़ा में क्या-क्या है?

100 ग्राम सिंघाड़ा में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें

कैलोरी: 131

फैट: 1.4 ग्राम

संतृप्त वसा: 0.3 ग्राम

कोलेस्ट्रॉल: 0 मिलीग्राम

सोडियम: 27 मिलीग्राम

पोटैशियम: 715 मिलीग्राम

कार्बोहाइड्रेट: 28 ग्राम

प्रोटीन: 2 ग्राम मौजूद होता है। इसके अलावा सिंघाड़े में विटामिन C, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं।

सर्दियों में सिंघाड़ा खाने के फायदे

शरीर को देता है ऊर्जा

सिंघाड़े में कार्बोहाइड्रेट और जरूरी मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। USDA और पोषण विज्ञान के अध्ययनों के अनुसार, कच्चे सिंघाड़े में लगभग 23.9 ग्राम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और लगभग 97 कैलोरी प्रति 100 ग्राम पाई जाती है। इसमें मौजूद स्टार्च और जटिल कार्बोहाइड्रेट शरीर में धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे शरीर को लंबे समय तक लगातार ऊर्जा मिलती रहती है और थकान या कमजोरी तुरंत महसूस नहीं होती।

इम्यूनिटी को करता है सपोर्ट

इसमें मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। बायोमेडिकल रिसर्च और फाइटो फार्माकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार, सिंघाड़े में विटामिन C, विटामिन B6 और सुरक्षात्मक फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। विटामिन C सफेद रक्त कोशिकाओं (WBCs) के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जबकि इसके एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौसमी संक्रमणों, सर्दी-जुकाम और बैक्टीरिया के हमलों से शरीर की हिफाजत करते हैं।

फ्री रेडिकल्स से बचाव

सिंघाड़े में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। जर्नल ऑफ फाइटोकेमेस्ट्री और पबमेड रिपोर्ट के अनुसार, सिंघाड़े के अर्क में फिनोलिक कंपाउंड, फेरुलिक एसिड (Ferulic Acid) और फ्लेवोनॉयड्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है और कोशिकाएं समय से पहले डैमेज होने या बूढ़ी होने से बचती हैं।

शरीर को मिलते हैं पोषक तत्व

इसमें मौजूद पोटैशियम और अन्य मिनरल्स शरीर के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी हैं। पोषण संबंधी विश्लेषण से पता चलता है कि सिंघाड़ा पोटैशियम, मैंगनीज और Copper का एक बेहतरीन स्रोत है। पोटैशियम शरीर में सोडियम के प्रभाव को संतुलित करके ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखता है। वहीं मैंगनीज और तांबा हड्डियों की मजबूती, नर्वस सिस्टम के कामकाज और एंजाइम एक्टिविटी में मदद करते हैं। सिंघाड़े में मौजूद कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है। इसे संतुलित डाइट का हिस्सा बनाने से शरीर की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

सिंघाड़ा कैसे पाचन में करता है सुधार

सर्दियों में सिंघाड़े का सेवन पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर मल त्याग को आसान बनाने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है। संतुलित मात्रा में सिंघाड़ा खाने और पर्याप्त पानी पीने से पेट साफ रखने में मदद मिल सकती है। सिंघाड़ा का सेवन क्रोनिक कब्ज से भी राहत दिला सकता है। Food & Nutrition Research के अनुसार, 100 ग्राम सिंघाड़े में लगभग 3 ग्राम से अधिक डाइटरी फाइबर पाया जाता है। यह फाइबर आंतों में मल की मात्रा (Bulk) को बढ़ाता है और पेरीस्टाल्टिक मूवमेंट यानी आंतों की स्वाभाविक संकुचन गति को सक्रिय करता है। इससे पुरानी कब्ज दूर होती है और पेट आसानी से साफ होता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जागरूकता के लिए है। सिंघाड़े का सेवन संतुलित आहार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे कब्ज, कमजोरी या किसी अन्य बीमारी का इलाज न समझें। इसके फायदे व्यक्ति की सेहत, खानपान और सेवन की मात्रा पर निर्भर कर सकते हैं। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लगातार बने रहने पर डॉक्टर से सलाह लें।