व्रत के दौरान आलू और साबूदाने का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनसे हलवा, खीर, खिचड़ी और कई तरह की फलाहार चीजें बनाई जा सकती हैं। एक दिन के व्रत में इन चीजों को खाया जा सकता है, लेकिन रोजाना खाना कई बार बोरिंग लग सकता है। नवरात्रि का व्रत कई लोग नौ दिनों तक रखते हैं। ऐसे में आलू और साबूदाने के साथ शकरकंद को भी थाली में शामिल किया जा सकता है।

व्रत के दौरान शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए डाइट में उन चीजों को शामिल करना बेहतर विकल्प होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद हो। ऐसे में शकरकंद बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे आप फलाहार थाली में शामिल कर सकती हैं। व्रत के दौरान कुछ अलग रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं, तो शकरकंद को खीर बनाई जा सकती है। इस स्वादिष्ट और हेल्दी खीर को बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है।

अगर आप फलाहार की थाली में कुछ अलग और स्वादिष्ट डिश को शामिल करना चाहती हैं, तो शकरकंद की खीर को ट्राई कर सकती हैं। इसकी रेसिपी यहां शेयर की गई है, जिससे आप घर पर खीर बना सकती हैं।

सामग्री

शकरकंद- 1

घी- 2 चम्मच

फुल क्रीम दूध- 4 कप

केसर- 1 चुटकी

चीनी- 1/2 कप

इलायची पाउडर- 1/2 चम्मच

पिस्ता- 2 चम्मच

बादाम- 2 चम्मच

काजू- 2 चम्मच

बनाने का तरीका

शकरकंद की खीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंद को अच्छी तरह पानी से धो लें। अब इसे छीलकर कद्दूकस कर लें। फिर एक पैन में घी डालें और इसे गरम होने दें। घी गरम होने के बाद इसमें कद्दूकस की हुई शकरकंद डालें। इसे चम्मच से चलाते हुए करीब 5-6 मिनट तक भून लें। जब ये हल्की भूरी हो जाए, तो इसमें दूध डाल दें। ऊपर से केसर डालें और करीब 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। इसे तब तक उबालें जब तक शकरकंद पक न जाए। कुछ देर बाद इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि चीनी खीर में घुल जाए। अब ऊपर से पिस्ता, बादाम और काजू को काटकर डाल दें। इसे भी अच्छी तरह मिक्स करें। शकरकंद की खीर बनकर तैयार है, इसे एक बाउल में निकाल लें। सजाने के लिए खीर में ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं।

आप चाहें तो खीर को शकरकंद उबालने के बाद भी बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले शकरकंद को उबाल लें। ठंडा होने पर इसे छीलकर अच्छी तरह मैश कर लें। अब इसे दूध में अच्छी तरह मिक्स कर दें। इस मिश्रण को पकाने के लिए बर्तन को गैस पर रखें और धीमी आंच पर पकाएं। फिर ऊपर से चीनी डालें और अच्छी तरह चलाएं। जब खीर गाढ़ी होने लगे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें। इस तरह भी आप कम समय में शकरकंद की खीर तैयार कर सकते हैं।